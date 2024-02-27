下午3時、3人外出、消費30元 聖馬刁科技公司請員工吃下午茶

公司每日下午出錢請員工吃下午茶，聖馬刁市雲端科技保全公司Verkada的福利超誘人。（取自Google地圖）

位於聖馬刁市的雲端科技保全公司Verkada提供員工一項上班族夢寐以求的福利 ：無需任何理由，每日下午3時後至少3名員工同行外出，公司將提供每人30元請吃下午茶。

不過，到目前為止，Verkada員工還沒有盡情享受這項福利。

Verkada財務長雷扎伊（Kameron Rezai）對SFGATE表示，這項福利自去年4月實施以來，聖馬刁市總部的員工只用了約30萬元，全球各地分公司的員工也只花了約20萬元。這些金額聽起似乎很高，但對Verkada來說只是九牛一毛，因為該公司在2023年獲得了3億零500萬元的創投資金。

雷扎伊表示，他們灣區 約1800多名員工幾乎都參加了這項免費餐飲計畫，但每人累積的總消費額平均不到300元。由於Verkada實施嚴格的五天辦公室上班制，員工有很多機會在公司附近消費，大部分人也都住在灣區。

雷扎伊說，這項「3-3-3」政策（下午3時、3人、30元）目的在改變辦公室經理傳統的「集權」角色，讓員工在步行距離內，自由選擇自己喜歡的地點工作。雷扎伊指出，這項政策的重點在於促進員工之間的關係，以及Verkada辦公室所在社區的繁榮。他還指出，下午3時對在美東工作的員工來說也很方便。

雷扎伊說：「喝杯咖啡 或珍珠奶茶、吃個漢堡，你就可以使用這項福利。唯一的要求是，團隊必須拍張照片上傳到『3-3-3』Slack頻道上。」

雷扎伊表示，他們的Slack頻道上每日大約會出現六個貼文，大部分是在冰淇淋店、餐廳、咖啡店或珍珠奶茶店，而聖馬刁市最受歡迎的地點是Wursthall、Hummus Mediterranean Kitchen和Pacific Catch。

Verkada執行長卡利贊（Filip Kaliszan）15日在「巴特勒秀」（The Logan Bartlett Show）中讚揚由雷扎伊提出的這項計畫。他說：「員工很可能在這樣的場合裡討論與工作相關的話題，或分享想法，公司最終將因此受益。」