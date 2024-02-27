裴洛西丈夫購輝達5000股股權 獲利160萬元 議長年薪七倍

裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

聯邦眾議院前任議長裴洛西 (Nancy Pelosi)的丈夫保羅(Paul Pelosi)，三個月前買進人工智慧AI科技龍頭輝達 (Nvidia)的5000「股票股權」(stock options)。當時輝達的股價是487元，26日(周一)收市時已漲到790元，如果此時執行(exercise)這些股權，獲利應該是160萬元左右。

裴洛西夫婦身價高達數億元，他們一直在股市有相當多的投資 ，而且賺多賠少，以至於有些人專門追蹤他們買什麼股票，然後跟著買進。根據媒體SFGATE取得的國會議員與眷屬的投資登記，去年11月22日保羅買進50個輝達股票股權合約(option contracts)，每個合約是等於是100股，股權有效期到2024年12月為止。

SFGATE請聖他克拉拉大學教授許溫克勒(Gustavo Schwenkler)和柏克萊加大教授寇德隆(Kevin Coldiron)分析這項交易。他們指出，當時每一股可能付了350-450元的股權權利金(premium)，總共投資額是在175灣-225萬元之間。如果在26日收盤前執行這些股權，可以得到至少335萬元所以這筆投資才三個月，必定至少賺了100多萬元。

許多人認為以國會議員的身分，可以得到很多內線消息走捷徑，因此裴洛西經常被政敵批評，連民主黨眾議員波特(Katie Porter)也指出，國會議員不應該在股市中獲利，敦促裴洛西以身作則。

專門追蹤國會議員股市操作透明化的「不尋常鯨魚」(Unusual Whales)組織透露，他們發現保羅是以大約180萬元買進這些股權合約的。

如果假設裴洛西夫婦26日股票脫手，就大約獲利160萬元。從2009年至今，國會議員的平均年收入是17萬4000元，那麼這筆利潤就是國會議員九年的年薪。另外，參眾議院的領袖薪水更多，裴洛西在2019年到2023年第二度擔任眾議院議長，那段時間她的年薪是22萬3500元，這筆利潤是她當時年薪的七倍。