矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據悉位於矽谷 巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中（Gunn High School），上周有一名華裔女生在離學校不遠的聖安東尼火車站附近臥軌自殺。而這只是這所高中一連串學生臥軌自殺事件中最近的一起。在學區 發布聲明後，有關學生精神健康的話題再度進入公眾視野。

矽谷是頂尖高中雲集的地區。根據Niche網站2024年加州 最佳公立高中的排名，甘恩高中位列第三，而與之同城一箭之遙的巴洛阿圖高中（Palo Alto High School）則位列第九。

早在2009年，甘恩高中就因為在七個月內連續有四名學生自殺而受到全美關注。統計資料顯示，在2006年到2016年的10年間，這所學校的自殺率是全美平均水平的四到五倍。2017年又有一名學生自殺。「大西洋月刊（The Atlantic)」曾就這一現象以「矽谷自殺」為題做專題報導。

記者走訪甘恩高中校園，隨機採訪了幾位巴洛阿圖學區的學生。其中一位學生表示，自己的妹妹在參加辯論賽的時候認識了此次發生悲劇的學生，形容她「聰明、平靜、愛學習。」在知道悲劇後，妹妹非常震驚，一直在家中和媽媽討論這件事。

當問起學業壓力是否比較大時，幾位不同族裔的學生表示，一切都取決於你如何去選擇和安排自己的課業。有一位亞裔學生提到，壓力更多的是來自於家庭內部。

在匿名社媒網站Reddit上，有家長表示，自己的女兒曾經是甘恩高中的學生，形容這所學校像是一個「高壓鍋」。他很慶幸自己的女兒非常堅強自立，也是一個很佛系的學生，沒有讓周圍的環境影響到自己。

而另一位自稱是甘恩高中學生的網友則表示，自己曾數次認真考慮自殺。「每當我騎車經過Caltrain的鐵道，精神狀況又不好的時候，我會認真考慮就騎上去。」他說，自己的想法是想到可以離開當時那些超難的課程和糟糕的老師，以及學生間不好的社交氛圍，就覺得非常解放和自由。

他還提到，家長要求自己做得更好的期待、對自我的不滿，對比自己更富有、聰明和快樂的人的仇恨和嫉妒互相疊加。「要接受你不會永遠在所有事情上都是最好，是很難的。但更難的是在你的學校就有這個地區甚至全國最優秀的人。」

悲劇發生後，巴洛阿圖聯合學區發表聲明表達了對逝去生命的哀思，並表示學區危機干預小組已經立刻啟動，應援學區內的家庭、學生和員工。聲明特別提到目前甘恩高中擁有三名治療師、一名健康協調員以及心理輔導員為學生提供心理幫助。學區也有專門的精神健康專員來支持學校的工作。