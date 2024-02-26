北一女校友會年會 儀隊登台嗨全場

處長賴銘琪特意購買筆記本電腦，作為抽獎禮品層送給北一女中校友。（記者王子涵/攝影）

北加州 北一女中校友會第26屆年會25日在佛斯特市舉辦，超過300位師生再次相聚一堂，現場熱鬧充滿溫情。最具北一女中特色的儀隊登台表演，拋槍、轉槍的動作引得全場陣陣掌聲。前理事長徐允珠作為監交人，會長彭玉菁將擔任新一屆校友會理事長，游菀瑜成為新任會長。

由彭玉菁和主持人錢婉孫合跳的佛朗明哥，作為開場舞開啟了校友會的序幕。隨後北一女儀隊登台表演，她們用禮槍擺出「北一」的字樣，引爆全場。北一女中樂儀旗隊，是台灣歷史最悠久，聲勢最浩大，極具特色的樂儀旗隊伍，歷史上曾多次在國際重要會議上受邀表演。1969屆校友李芸華老師帶領的健身大鼓隊也是校友會慶祝的傳統節目。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪的夫人雲雯蓁是北一女的校友，處長特意購買筆記本電腦，作為抽獎禮品贈送給北一女中校友。他表示，北一女中在全美都設有校友會，是最團結、最具活力的僑團之一，其成立的儀隊、樂隊也協助元旦升旗、國慶升旗、退伍軍人節的遊行活動，為僑社注入新的力量，

彭玉菁首先悼念了在去年離世的北一女中校友會創會理事長吳玲瑤 。她感謝在過去一年為校友會提供幫助的人們，對於即將卸任的理事和委員，她希望在未來能夠回鍋繼續為校友會出力。她表示，新任會長游菀瑜不僅是曾經的班級代表、劇組版主，還是回鍋理事，集多職位於一身，希望她能夠帶領校友會繼續發展。

游菀瑜是1987屆畢業，在2018至2019年擔任校友會理事。她表示，被委任擔當會長有些意外。但和新一屆理事會溝通後，發現每一位校友能力都很強，再加上經驗豐富的留任理事和會長的幫助，她會盡力讓校友會的運作和活動都順利圓滿進行。