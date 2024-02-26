北一女校友會年會 儀隊登台嗨全場
北加州北一女中校友會第26屆年會25日在佛斯特市舉辦，超過300位師生再次相聚一堂，現場熱鬧充滿溫情。最具北一女中特色的儀隊登台表演，拋槍、轉槍的動作引得全場陣陣掌聲。前理事長徐允珠作為監交人，會長彭玉菁將擔任新一屆校友會理事長，游菀瑜成為新任會長。
由彭玉菁和主持人錢婉孫合跳的佛朗明哥，作為開場舞開啟了校友會的序幕。隨後北一女儀隊登台表演，她們用禮槍擺出「北一」的字樣，引爆全場。北一女中樂儀旗隊，是台灣歷史最悠久，聲勢最浩大，極具特色的樂儀旗隊伍，歷史上曾多次在國際重要會議上受邀表演。1969屆校友李芸華老師帶領的健身大鼓隊也是校友會慶祝的傳統節目。
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪的夫人雲雯蓁是北一女的校友，處長特意購買筆記本電腦，作為抽獎禮品贈送給北一女中校友。他表示，北一女中在全美都設有校友會，是最團結、最具活力的僑團之一，其成立的儀隊、樂隊也協助元旦升旗、國慶升旗、退伍軍人節的遊行活動，為僑社注入新的力量，
彭玉菁首先悼念了在去年離世的北一女中校友會創會理事長吳玲瑤。她感謝在過去一年為校友會提供幫助的人們，對於即將卸任的理事和委員，她希望在未來能夠回鍋繼續為校友會出力。她表示，新任會長游菀瑜不僅是曾經的班級代表、劇組版主，還是回鍋理事，集多職位於一身，希望她能夠帶領校友會繼續發展。
游菀瑜是1987屆畢業，在2018至2019年擔任校友會理事。她表示，被委任擔當會長有些意外。但和新一屆理事會溝通後，發現每一位校友能力都很強，再加上經驗豐富的留任理事和會長的幫助，她會盡力讓校友會的運作和活動都順利圓滿進行。
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