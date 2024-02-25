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舊金山華埠龍年巡遊 亞裔影后奧卡菲納直呼完美

記者劉先進、楊逸辰／舊金山報導
下午5時15分，數百輛花車和方隊整裝待發，從市場街夾第二街開始，穿過聯合廣場。（記者劉先進／攝影）
下午5時15分，數百輛花車和方隊整裝待發，從市場街夾第二街開始，穿過聯合廣場。（記者劉先進／攝影）

百枝火樹千金屧，寶馬香塵不絕。被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。此次慶祝龍年，遊行中「龍」的元素五花八門，頗為吸睛。近百萬民眾圍觀。

好萊塢亞裔影后、遊行總指揮奧卡菲納（Awkwafina，原名林家珍）懷抱熊貓公仔登場，引起現場觀眾瘋狂喊叫。她在遊行前舉行的電影功夫熊貓4（註：她在電影中為狐狸武士配音）點映記者會上說，自己是龍年出生，能參加龍年巡遊，非常完美，也祝大家新年快樂。

奧卡菲娜說，舊金山對她來說是一個特別的地方，她的家人在舊金山生活很多年，她真的非常驚訝於華埠，尤其是亞洲社區，她在紐約並沒有和很多華裔美國人一起長大，所以她特別著迷於唐人街以及華埠內的食物著迷。

下午5時15分數百輛花車和方隊整裝待發，從市場街、第二街口開始，穿過聯合廣場，在Powell街右轉，左轉進入肯尼街，在Columbus大道結束，全長1.3哩。大批民選官員到場參加，包括舊金山市長布里德、舊金山市議員佩斯金、陳詩敏，殷嘉立等，市府律師邱信福、州議員丁右立、威善高等。布里德當天身穿紅色衣服，寓意紅紅火火，不時招手向民眾致意。

中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一，是北美僅存的幾個燈光巡遊之一，也是亞洲以外最大的慶祝農曆新年的巡遊活動。除了在電視台直播，還在Instagram等社媒上播出，大批民眾觀看。

華協中心行政主任楊重賢說，希望龍能帶來這座城市所需的力量、財富和繁榮，遊行能成為催化劑，讓這座城市回到的原本樣子。

被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。（記者劉...
被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。（記者劉先進／攝影）
被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，舊金山市議員陳詩敏向大家招手。...
被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，舊金山市議員陳詩敏向大家招手。（記者劉先進／攝影）
被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。（記者劉...
被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。（記者劉先進／攝影）
好萊塢亞裔影后奧卡菲娜（Awkwafina，原名林家珍）是24日舊金山華埠花車遊...
好萊塢亞裔影后奧卡菲娜（Awkwafina，原名林家珍）是24日舊金山華埠花車遊行的總指揮，她最新配音的是功夫熊貓第四集新角色狐狸武士珍（Zhen），受到外界矚目。（記者劉先進／攝影）
舊金山市長布里德（左）和市府行政官朱嘉文（右）參加遊行。（記者劉先進／攝影）
舊金山市長布里德（左）和市府行政官朱嘉文（右）參加遊行。（記者劉先進／攝影）
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。...
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。（記者劉先進／攝影）
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。...
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。（記者劉先進／攝影）
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。...
中華總商會主辦的金山華埠農曆新年大遊行，被國際節慶活動協會評為世界十大巡遊之一。（記者劉先進／攝影）
下午5時15分，數百輛花車和方隊整裝待發，從市場街夾第二街開始，穿過聯合廣場。（...
下午5時15分，數百輛花車和方隊整裝待發，從市場街夾第二街開始，穿過聯合廣場。（記者劉先進／攝影）
（記者劉先進／攝影）
（記者劉先進／攝影）
百枝火樹千金屧，寶馬香塵不絕。被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，...
百枝火樹千金屧，寶馬香塵不絕。被譽為世界十大巡遊之一的舊金山華埠農曆新年大遊行，24日元宵節隆重登場。（記者劉先進／攝影）

舊金山 華埠 亞裔

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