世報元宵節華埠擺攤 宣傳反仇恨

世界日報在活動免費放送禮品袋，內有當日報紙，並刊登半版的「反仇恨專題」。（記者楊逸辰／攝影）

2月24日是華裔農曆元宵節，在此佳節之際，舊金山世界日報 也在華埠 「吳興記」擺攤宣傳世界日報的「阻仇視，迎共榮」反仇恨活動；世界日報員工黃健彬、何加林積極向華埠的人群分享、宣傳反仇恨專題的理念。

新冠疫情以來，亞裔 仇恨事件和犯罪不斷增加，聽過許多亞裔長者不幸成為仇恨犯罪的受害者，仇恨犯罪不僅對受害者造成嚴重傷害，也對施暴者的心理健康造成負面影響。世界日報自2023年7月開始與加州政府聯手推出「阻仇視，迎共榮」的反仇恨專題，除了特刊文章外，還有線上論壇節目及著名人物專訪影音，更與不少公益組織和社區組織達成合作推動宣傳，為各社區提供服務。

何加林分析，作為華人社區的一員，覺得自己更應該站出來，讓更多人知道遇到仇恨事件時如何應對，事後該如何團結社區力量，尋找能夠提供幫助的組織，盡力不讓仇恨事件擴散和重演。他說，世界日報作為全美最大的華文媒體，更有義務為華人、亞裔族群發聲，讓他們的聲音能夠被聽到，為社會中每個人的自由和平等貢獻力量。

何加林表示，疫情結束後，不止是仇亞犯罪與事件都出現成長，整體的仇恨事件都跟著攀升，各個少數族裔、老人與幼兒群體、殘疾群體、疾病群體都容易受到仇視和歧視。

世界日報在活動中免費放送禮品袋，內容包含一本世界日報2024年曆、農民曆及一份當天的世界日報。年曆相當實用，農民曆可供人查看良辰吉時，24日當天，世界日報B2版則有半版的「反仇恨專題」，共襄盛舉。