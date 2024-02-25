醫師馮振中 宣布參選聖縣第五區議員

馮振中參選2024年聖他克拉拉縣議員選舉，希望利用自己多年的行醫和管理經驗，提高全縣的醫療保健品質。（取自馮振中臉書）

退休 神經科醫生馮振中（Dr. Peter C. Fung）宣布參選2024年聖他克拉拉縣議員選舉，與其他四名候選人角逐第五區縣議員西米蒂安（Joe Simitian）屆滿卸任後空出的席位。

馮振中接受本報專訪時表示：「我是政治的局外人，但我想帶來新的想法，因為我作為一個聖縣居民並不滿意。」他希望利用自己多年行醫和管理經驗，提高全縣醫療保健品質，並相信修復聖縣醫療保健系統是解決許多問題的關鍵。

馮振中出生於中國廣東省，在香港 長大，畢業於香港大學醫學院，在密西根大學安娜堡分校接受內科及神經醫學訓練，並完成多發性硬化症（神經學）的住院訓練。他在在聖荷西展開執業生涯，曾經是艾爾卡米諾醫院（El Camino Health）神經科醫生，專門研究中風 護理和臨床神經生理學，也是該醫院華人健康計畫的創始成員之一。

馮振中領導艾爾卡米諾醫院中風計畫長達十年，退休後計畫以他的名字命名。他2014年成為艾爾卡米諾醫院醫療保健區（El Camino Healtthcare District）董事會成員，致力於改善醫療保健的可及性和品質。

馮振中自豪地表示，艾爾卡米諾醫院是最好的社區醫院，長年獲得醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）的五星級評分。相比之下，聖縣另一個公共醫療機構，聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）評級卻只有一星。

他指出，聖縣是全美生活費最昂貴地區之一，居民支付加州、甚至全國最高的稅金和費用，縣裡有113億元預算中約有一半用於醫療保健，包括多個醫療中心、緊急和行為健康服務及其他衛生支出提供資金。

儘管花費如此龐大，許多居民卻無法獲得優質的醫療服務。「你可以看到這件事讓我煩惱。」馮振中說，「我們必須讓我們的稅金物超所值。」他相信自己能夠將提升艾爾卡米諾醫院的醫療保健水平的成功，複製到聖他克拉拉谷醫療衛生系統。

馮振中表示，醫療保健很重要，社會健康也很重要，他成功地照顧了艾爾卡米諾的醫療保健，也想照顧全體居民的醫療保健。他說認為，改善聖縣醫療服務有利於減少遊民人口和犯罪現象，聖縣需要更好地支持醫療保健專業人員，特別是心理健康服務提供者，改善服務品質。

馮振中2022年退休後，開始攻讀柏克萊加大哈斯商學院工商管理碩士學位，預計6月畢業。