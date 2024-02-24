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談推動F提案理念 布里德：來自戒癮者的成功經驗

記者楊逸辰／舊金山報導

舊金山市長布里德支持的提案中，另一個引起廣泛討論的就是F提案。F提案要求有藥物濫用問題的單身成年人必須參與治療和藥物篩檢，否則無法獲得市府福利援助。布里德說，她的成長過程中見過許多被藥物成癮折磨的人，這些人成功戒斷的經驗，就是她支持這項提案的最重要來源。

布里德23日在舊金山Commonwealth Club接受NBC Bay Area新聞主播馬泰（Raj Mathai）主持的訪談，她公開支持F提案，並提出支持的看法。

F提案也是今年3月初選的提案之一，提案若通過，未來有藥物濫用問題的單身成年人必須參與治療和藥物篩檢，不然無法獲得市政府的福利援助。如果成癮者要拿到政府現金援助，必須接受藥物篩檢，若檢測結果不良，就得進入免費治療專案，若成癮者不治療，將不能獲得現金援助。舊金山不少反對F提案的人認為，強制治療會帶來問題而不是解決問題。

布里德回應反對方的說法，她說，她的成長過程中遇過許多受到藥物成癮折磨的人們，其中不少人後來成功接收治療，戒斷毒癮，並開始在舊金山田德隆區等藥物交易汎濫的地方幫助其他成癮者，並鼓勵他們接受戒毒治療。布里德說，這類型成功戒斷毒癮的經驗，就是她支持這項提案的主要來源。

布里德說，成功戒斷者曾告訴過她，舊金山市府應保證，人們接受戒斷幫助比獲取毒品要容易，而不是反之。他們鼓勵布里德去採取一個更加鑒定的立場，實行一項更加強硬的政策來處理城市中的毒品濫用問題。這便是她選擇讓正在接受現金援助的藥物成癮者們在毒癮和援助中兩者選其一的原因。「這是為了讓他們去承擔責任，也是為了拯救他們的生命，況且這項提案是從那些成功戒癮者的經驗裡得來的。」布里德說。

舊金山 毒品 福利

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