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舊金山農曆新年大遊行倒數計時 肯尼街兩側裝護欄

記者王子涵／舊金山報導
肯尼街兩側已經開始架設金屬護欄和座椅，樹木也已用木板保護。（記者王子涵／攝影）
肯尼街兩側已經開始架設金屬護欄和座椅，樹木也已用木板保護。（記者王子涵／攝影）

舊金山農曆新年大遊行將在元宵節當天24日盛大開幕，遊行後半程和終點都設置在肯尼街（Kearny Street）華埠路段，23日道路兩側已開始架設金屬護欄和座椅，樹木也用木板保護，整個華埠和舊金山都在為這場盛大的遊行做最後的準備。

肯尼街兩側已經開始架設金屬護欄和座椅，樹木也已用木板保護。（記者王子涵／攝影）
肯尼街兩側已經開始架設金屬護欄和座椅，樹木也已用木板保護。（記者王子涵／攝影）

舊金山農曆新年大遊行是亞洲以外最盛大的新年慶祝儀式，數百輛花車和方隊將在下午5時15分準備就緒，從市場街夾第二街出發，穿過聯合廣場，在Powell街右轉，然後左轉進入肯尼街，抵達Columbus大道結束，全長1.3哩。

舊金山警局提醒，參與遊行的人不允許攜帶大型的袋子，警局會在遊行路線上部署制服警和便衣警。警長史考特（Bill Scout）曾表示，大遊行區域會有重兵把守，警局將緊密與縣警合作，讓遊行的參與者享受安全和快樂的氛圍。

華埠花園角停車場會在24日下午2時，至晚上10時30分關閉。

遊行中除了豐富多彩的「龍」元素之外，好萊塢亞裔影后奧卡菲納（Awkwafina，原名林家珍）的加入成為最大亮點。

遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）曾表示，奧卡菲納是龍年出生。在宣布她成為農曆新年遊行總指揮後，官方Instagram帳號的粉絲數上漲了10倍，她所參演的電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）和「飛鴨向前衝」（Migration）也將上映。在主辦方的邀請下，奧卡菲納將與舊金山亞裔社區共賀新年。前舊金山市長勃朗（Willie Brown）將擔任遊行榮譽指揮。

數百輛花車和方隊將在今天下午5時15分準備就緒，從市場街夾第二街出發，穿過聯合廣...
數百輛花車和方隊將在今天下午5時15分準備就緒，從市場街夾第二街出發，穿過聯合廣場，在Powell街右轉，然後左轉進入肯尼街，抵達Columbus大道結束，全長1.3哩。（主辦方提供）

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