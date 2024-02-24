我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

全美華埠小姐加冕舞會 10佳麗爭妍

記者王子涵／舊金山報導
「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilton）酒店舉行。（記者王子涵／攝影）
「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilton）酒店舉行。（記者王子涵／攝影）

「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilton）酒店舉行。來自全美各地的10位佳麗展開最後的角逐。主辦方中華總商會主席黎偉傑（Wade Lai）感謝華埠社區的支持，希望加冕舞會能夠為參與者帶來美好的體驗，為次日的農曆新年大遊行預熱。

入選的十位佳麗為，朱玉珊（台山）、李馨（南京）、劉華倩（新會）、馬楚惟（湖北）、黃美華（花縣）、譚家凌（中山）、余蘊資（成都）、余敏知（潮州）、張智怡（廣州）、趙紫嫣（河南）。

冠軍授予「全美華埠小姐」的稱號，獲得1萬元獎金的同時，還將機會參加國際中華小姐的競選（Miss Chinese International Pageant ）。亞軍授予大公主暨中華總商會小姐的稱號，獲得5000元獎金。季軍授予舊金山華埠小姐的稱號，該稱謂只限於來自灣區本地的參賽者，獲得3000元獎金。

中華總商會主席黎偉傑在接受本報採訪表示，全美華埠小姐選美已經進入第66年，他希望活動為社區帶來安寧與和平。舞會當天全部52桌座位全部售空，參賽者的親朋好友也前來加油打氣。

選手將經過晚裝登場及自我介紹、體態舞蹈表演、才藝競逐、才智問答環節的比拚，最終由會長黎偉傑、金山前市長勃朗（Willie Brown）、發達谷賭場酒店總經理Dawn Clayton女士等頒獎。

十位入圍2024年全美華埠小姐的佳麗。（記者王子涵／攝影）
十位入圍2024年全美華埠小姐的佳麗。（記者王子涵／攝影）
「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilt...
「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilton）酒店舉行。（記者王子涵／攝影）

華埠 舊金山 河南

上一則

柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成

下一則

舊金山農曆新年大遊行倒數計時 肯尼街兩側裝護欄

延伸閱讀

舊金山農曆新年大遊行倒數計時 肯尼街兩側裝護欄

舊金山農曆新年大遊行倒數計時 肯尼街兩側裝護欄
洛杉磯華埠金龍遊行 華人迎新年壓軸大戲

洛杉磯華埠金龍遊行 華人迎新年壓軸大戲
曼哈頓「團結派餐」 明在華埠送300份午餐給長者

曼哈頓「團結派餐」 明在華埠送300份午餐給長者
歷史街區吸引褪色 金山華埠房價劇跌

歷史街區吸引褪色 金山華埠房價劇跌
芝城劉紅 啟動華埠首個食品發放站

芝城劉紅 啟動華埠首個食品發放站

熱門新聞

YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選