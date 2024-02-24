全美華埠小姐加冕舞會 10佳麗爭妍

「如水玲瓏」2024全美華埠小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山希爾頓（Hilton）酒店舉行。（記者王子涵／攝影）

「如水玲瓏」2024全美華埠 小姐競選暨加冕舞會23日晚，在舊金山 希爾頓（Hilton）酒店舉行。來自全美各地的10位佳麗展開最後的角逐。主辦方中華總商會主席黎偉傑（Wade Lai）感謝華埠社區的支持，希望加冕舞會能夠為參與者帶來美好的體驗，為次日的農曆新年大遊行預熱。

入選的十位佳麗為，朱玉珊（台山）、李馨（南京）、劉華倩（新會）、馬楚惟（湖北）、黃美華（花縣）、譚家凌（中山）、余蘊資（成都）、余敏知（潮州）、張智怡（廣州）、趙紫嫣（河南 ）。

冠軍授予「全美華埠小姐」的稱號，獲得1萬元獎金的同時，還將機會參加國際中華小姐的競選（Miss Chinese International Pageant ）。亞軍授予大公主暨中華總商會小姐的稱號，獲得5000元獎金。季軍授予舊金山華埠小姐的稱號，該稱謂只限於來自灣區本地的參賽者，獲得3000元獎金。

中華總商會主席黎偉傑在接受本報採訪表示，全美華埠小姐選美已經進入第66年，他希望活動為社區帶來安寧與和平。舞會當天全部52桌座位全部售空，參賽者的親朋好友也前來加油打氣。

選手將經過晚裝登場及自我介紹、體態舞蹈表演、才藝競逐、才智問答環節的比拚，最終由會長黎偉傑、金山前市長勃朗（Willie Brown）、發達谷賭場酒店總經理Dawn Clayton女士等頒獎。