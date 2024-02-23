舊金山市府招待會 迎農曆新年

舊金山市政廳一年一度的農曆新年招待會，市長布里德、市府諸多民選官員、社區領袖和亞洲各國使節代表等到場慶祝。（記者李怡／攝影）

舊金山 市政廳一年一度的農曆新年招待會，21日晚間在市政大廳內舉辦。 市長布里德、市府諸多民選官員、社區領袖和亞洲各國使節代表等到場慶祝。

到場的當地官員大多身著中國紅服裝，並用中文為到場來賓送上新春祝福。 出席活動的官員包括市議員殷嘉立（Joel Engardio）孟達文（Rafael Mandelman）賣德誠（Matt Dorsey）、行政官朱嘉文（Carmen Chu）、公辯官力儲文（Mano Raju）、教育委員林謙 悅、縣警長宮本保羅（Paul Miyamoto）、估價官郭華健、交通局長譚沐霖、衛生局局長以及應急管理局長等，華裔 社區代表包括CCDC行政主任楊重賢、中華總會館總董雷振澤，以及諸多社區領袖出席。

慶祝活動的表演包括由劉貴明小學表演的「龍的傳人」，以及亞太不同地區的傳統歌舞表演，如大韓民族舞，馬來西亞舞蹈等，體現出具有舊金山特色的多元包容的春節氣氛。

亞太裔傳統基金會主席鄭可欣主持活動並表示，舞龍舞獅是中國新年最傳統的演出，代表著好運以及對大家新一年的祈福。 她也特別將華裔藝術家陸怡穎設計的一枚龍年郵票送給市長布里德。