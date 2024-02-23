州檢警告：銀行收透支費懲罰貧戶 違法

州檢察長邦塔22日致函加州部分銀行和信用機構，警告透支費和資金不足費可能違法。（記者劉先進／攝影）

州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 22日致函加州 資產低於100億元的小型銀行和信用機構，警告透支費和資金不足費可能違反加州「不公平競爭法」和聯邦「消費者金融保護法」。一些金融機構對每筆透支收取高達36元或更多的費用。2022年，加州消費者支付的透支費約為2億元，低收入 消費者和有色人種消費者的經濟負擔尤為沉重。

當帳戶中的資金不足以支付支票 、轉帳和取款時，就會收取「退貨費（returned deposited item fee）」，也稱「資金不足費」。

邦塔表示，透支費和資金不足費剝奪了本來可用於其他用途的資金，並懲罰貧困消費者，消費者往往沒有機會避免這些突如其來的費用。消費者金融保護局（CFPB）雖已制止最大的銀行和信用機構這種惡劣的做法，但現在有其他金融機構效仿，他敦促加州所有銀行機構都要遵守聯邦和州法律，取消這些不公平的收費。

根據邦塔辦公室分析，貧困家庭消費者更容易產生透支費，尤其是非裔和西裔消費者也是如此。消費者金融保護局發現，有四分之三支付透支費的人，每年的透支費支付次數達十次以上，這些費用給家庭帶來巨大的經濟損失，使挫折變成危機，光是2022年全國金融機構從透支費和資金不足費中，獲得的收入就超過77億元。

邦塔解釋，聯邦消費者保護法將不公平行為定義為「對消費者造成或可能造成重大傷害，且消費者無法合理避免」，在許多情況下，由於金融機構處理交易的複雜性及交易授權與最終結算之間的時間差，消費者無法合理預期透支費用，這種技術性流程，使得普通消費者很難在知情的情況下，決定是使用透支保護還是其他支付方式進行消費。

消費者保護局最近就類似收費問題已向大型銀行發布指導意見，並指出，對每張退票一律收取資金不足費用的做法，很可能違反「不公平競爭法」。此外，消費者金融保護法還對幾家收取透支費的銀行採取執法行動。Regions Bank在一項同意令中，同意為收取透支費支付約1.91億元的賠償金和罰金；富國銀行同意為突擊收取透支費向受影響的消費者支付2億元賠償金。2022年4月，邦塔作為多州聯盟的一部分，已敦促摩根大通、美國銀行、美國合眾銀行和富國銀行取消透支費。