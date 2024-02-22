超出預估 報告：加州赤字增26%達730億

據加州預算顧問稱，加州的赤字可能會增加 26%，達到 730 億元。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，據加州預算 顧問稱，由於新數據顯示稅收收入低於之前的估計，加州的赤字可能會增加26%，達到730億元。

加州立法分析師辦公室（Legislative Analyst's Office）在周二（20日）發布的一份報告中稱，由於12月份傳統的企業稅收比去年同期下降了33%以上，2024-2025財年的新預測預計赤字將比之前的估計又多150億元。

立法分析師辦公室還表示，加州的所得稅預扣（income tax withholding）和預估支付（estimated payments）近來 「相當疲軟」。

立法分析師辦公室在報告中寫道：「如果預算問題增加150億元，立法機構將需要找到同等數額的新預算解決方案，以確保2024-2025年度預算平衡。」

這一預測，增加了州長紐森 （Gavin Newsom）提出的更多地削減開支建議的可能性。他是在五月份提交預算修訂案時提出該建議的。雖然州長的預算已經要求削減85億元的開支，其中包括氣候變化舉措、住房和獎學金計畫，但立法分析師辦公室在其最新報告中強調了另外160億元的一次性或臨時性開支削減。

紐森和立法分析師辦公室在資金缺口的確切幅度上一直存在分歧。州長在發布第一份預算提案時，將加州的赤字定為379億元。然而，立法分析師辦公室在一月份發布的一份報告中對州長的收入估計持懷疑態度，稱其「樂觀但可信」。

2023年，因受冬季嚴重暴風雪影響，民眾的所得稅申報截止日期被延長了七個月，這使得該州的財政前景變得更加複雜。該州根據與收入預測掛鉤的強制性預算公式，超額分配了數百億元，主要用於學校，而收入預測偏差的部分原因則在於納稅被延遲。