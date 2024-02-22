屋崙華埠東主不堪滋擾幾關店 社區大使助勸離遊民

在屋崙華埠經營仁人商行十多年的東主Wendy Hui說，曾有兩個遊民在商店門口駐紮半年多，加上治安不靖，商店生意下降70%。經過家橋驛社社區大使的幫忙和勸說，遊民在一個多月前離開。（記者劉先進／攝影）

在屋崙華埠 經營仁人商行十多年的東主Wendy Hui告訴本報，曾有兩個遊民 在商店門口駐紮半年多，隨地大小便，亂丟東西，撫摸下體，做出不堪動作，讓客人望而生畏，不敢進來。加上治安不靖，商店生意下降70%。她多次報警，由於遊民沒有明顯攻擊違法，警方無可奈何。她一度想將華埠商店停業，但經過家橋驛社社區大使的幫忙和勸說，遊民在一個多月前離開。社區大使的工作，對她恢復正常運營，幫助頗大，可謂絕處逢生。

早在2021年7月，家橋驛社就發布社區大使計畫，旨在利用大使緩解衝突，應對非緊急情況。社區大使還與屋崙華促會（OCIC）合作，在華埠清洗街道。合同在今年1月底結束。此次獲得州府355萬撥款，用於擴大計畫。

Wendy的商店位於屋崙華埠Webster街中央位置。她說，從去年6月多，兩個遊民在商店附近遊蕩，讓人不勝其煩。遊民隨地大小便，氣味難聞。還亂扔東西，狂按門鈴，騷擾商店樓上十幾個住戶。有時將手伸進褲子撫摸下體，令人作嘔。有一次，遊民還推了一個華裔老人家一把。還企圖衝過來，襲擊她本人。她雖然多次報警，但因為沒有造成明顯傷害，警方無法抓捕。她一天最多致電警方五次，「報警次數不計其數，一生中沒有報警這麼多。」

由於遊民不斷騷擾，顧客避而遠之，她的商鋪無法正常營業。房東曾想過幫她提交禁止令申請，但因為不是本人營業，只得作罷，但幫她減了房租。她也考慮申請禁止令，但需要頗多證據，所以沒有操作。再加上華埠治安不穩定的因素，店鋪生意直線下降70%，一度打算將華埠商店關閉停業。後來得知有社區大使，就經常致電。沒想到，經過大使的幫忙，兩個遊民居然離開華埠，讓她商鋪恢復正常運營，「開心得不得了。」

Wendy聽說大使因為經費使用完畢，可能要中止，「想著捐一些錢」。後來得知州府、市府有撥款，大使計畫要擴大，她也非常欣喜，「屋崙治安不佳，警方優先處理很多緊急犯罪，很需要社區大使來搞定非緊急情況。」