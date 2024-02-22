支持者聚市府挺盛桃 「罷免活動只是他們的報復」

屋崙土生土長的喜劇演員洛伊認爲，針對盛濤的罷免活動非常不公平。（記者楊逸辰／攝影）

反對屋崙 市長盛桃被罷免 的市民21日在屋崙市府前聚集並召開發布會，表達他們對盛桃的支持。

屋崙土生土長的喜劇演員洛伊（Jerry Law）是本次活動的主持人。他表示，針對盛桃的罷免活動是非常不公平的。「這就像我們是一群孩子們在玩球，剛好有一個厲害的球手贏過了他們，然後他們就生氣了。」

洛伊表示，反對盛桃人士已經輸掉了選舉，現在的罷免活動只是他們的報復。

亨利（Shedrick Henry）是一名社區服務組織的領袖，曾經因為犯罪坐牢27年。他表示，城市和社區都應該理解的是，市民必須掌控好自己的城市。他拿舊金山 成功舉行罷免地檢長選舉為例，認為舊金山的罷免運動花了數百萬元，但犯罪率並沒有隨之下降。人們應該在政策和措施上著手，而不是一味地責怪當選者。

亨利表示，類似地，屋崙市長即使被罷免也無法改變現實，但如今的市長盛桃正在著力改變現實。屋崙有人只是為了生存而去犯罪。如果能夠通過改革給他們機會走上正道，給他們教育，犯罪率下降自然會實現，而不是再去花費450萬元再進行一場罷免選舉的運動。

萊歐斯（Vanessa Riles）是一名社會運動家，也是基督教組織「屋崙第一公理會教堂」（First Congregational Church of Oakland）的領導人。她指出，從城市外面來的有錢有勢的煽動者正在想辦法從對非裔的不公中獲利。她鼓勵民眾追尋撤回運動的資金來源，來尋找出這場運動幕後的策劃者。

她承認屋崙有著各種而樣的問題，但認為應該通過一種有邏輯、基於現實、扎根在社區力量、團結和友愛之中的方式去改變。相信目前的市長正在朝解決這些問題的方向努力，將會為城市帶來真正的安全。

今年1月，阿拉米達縣高級法院前退休法官福特 (Brenda Harbin-Forte) 發出通知，罷免運動正式啟動。通知稱盛桃「系統性地解散屋崙警察局」，造成了公共安全危機，錯過了獲得州撥款打擊零售盜竊的最後期限。屋崙市的犯罪率也被列為罷免的理由。