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示威干擾 屋崙市長盛桃宣布擴大安全大使計畫記者會中斷

記者劉先進／屋崙報導
亞裔市長盛桃記者會，遭遇示威者干擾。（記者劉先進／攝影）
亞裔市長盛桃記者會，遭遇示威者干擾。（記者劉先進／攝影）

呼籲罷免屋崙市長盛桃（Sheng Thao）的數名抗議者，21日上午一度中斷盛桃等人的記者會。導致會議緊急轉移數十米，警方出動維護秩序。盛桃也在記者會舉行一半時離開現場。現場宣布，屋崙市獲得州社會服務廳355萬的撥款，用於為華埠非營利機構家橋驛社（Family Bridges）擴大社區安全大使和調解員計畫。

記者會原定於上午10時在屋崙Latham Square廣場舉行。這也是母親辭世後，盛桃首次公開露面。但抗議者趕到現場，拿著標語和喇叭，認為盛桃應該為屋崙犯罪飆升、機場附近的In-N-Out漢堡店關閉等負責。

在記者會中，示威者不斷使用麥克風呼喊。支持方也不甘示弱，與示威者對吼，並反問，「你的解決方案是什麼？」呼籲罷免盛桃的社區居民史考特（Seneca Scott）聲稱，他遭人背後推搡，又被襲擊。

根據加州「加強應急系統社區回應倡議法案」（C.R.I.S.E.S.法案）撥款試點計畫，屋崙獲得州社會服務廳355萬8991元的撥款。這筆資金將用於擴大家橋驛社的社區大使和調解員計畫。除了提供緩和情緒和心理創傷護理外，社區大使將擴展住房/系統導航服務，設立專用熱線，並通過街頭外聯、調解、資源連接以及活動和攤位等方式，積極參與社區活動。旨在減少對非緊急、非醫療事件的執法和緊急醫療回應，從而釋放公共安全資源，包括警員、護理人員和911調度員。

屋崙市議會將在2月27日舉行的社區與經濟發展委員會會議上審議撥款和項目批准事宜，並可能在3月6日獲得市議會全體批准。一旦獲得批准，經濟和勞動力發展局將與家橋驛社合作，迅速啟動計畫。

社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，社區大使目前有7個人，主要在華埠和市中心的少部分區域活動，希望在未來擴展到15到20人。服務範圍擴大到市中心、傑克倫敦廣場，甚至是小西貢社區。

盛桃表示，擴大安全大使計畫，可以支持屋崙的全面社區安全戰略。在過去幾年中，警局越來越強大，打擊犯罪。但並非每種情況都需要警方的應對，尤其是城市要確保警員處理嚴重犯罪或緊急情況。這筆資金將使在社區中擁有長期合作關係的合作夥，伴有能力以富有同情心和文化適宜的方式幫助處於非緊急、非醫療危機中的人們。安全大使可以騰出執法資源，集中精力預防和應對財產犯罪和暴力犯罪。

家橋驛社執行長曾麗娟（Corinne Jan）說，調解員（前身為社區大使）開展有意義的對話。建立協同合作關係。期待與所有社區成員合作，在屋崙打造安全、繁榮和充滿活力的社區。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，通過與家橋驛社的合作，旨在創建一種模式，擴大危機應對範圍，幫助解決犯罪根源，建立更牢固的社區紐帶，並支持執法部門將注意力集中到最需要的地方。

亞裔市長盛桃記者會，遭遇示威者干擾。（記者劉先進／攝影）
亞裔市長盛桃記者會，遭遇示威者干擾。（記者劉先進／攝影）
盛桃記者會提及，華埠家橋驛社獲得355萬撥款，用於擴大社區大使計畫。（記者劉先進...
盛桃記者會提及，華埠家橋驛社獲得355萬撥款，用於擴大社區大使計畫。（記者劉先進／攝影）
支持盛桃一方，與示威者爭吵。（記者劉先進／攝影）
支持盛桃一方，與示威者爭吵。（記者劉先進／攝影）
家橋驛社執行長曾麗娟說，調解員（前身為社區大使）開展有意義的對話，建立協同合作關...
家橋驛社執行長曾麗娟說，調解員（前身為社區大使）開展有意義的對話，建立協同合作關係。（記者劉先進／攝影）

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