PayPal創始人4年前大陣仗出走 如今回歸舊金山

創投資本家科伊弗曼表示，舊金山過去50多年形成的科技生態環境，不是幾年的疫情可以消蝕殆盡的。（美聯社）

PayPal創始人哈布阿(Keith Rabois)2020年大陣仗出走邁阿密(Miami)。當時他嚴厲批評舊金山 市政府管理不當。他的榜樣掀起科技業的出走潮。如今他有至少四分之一的時間在灣區，還剛重新裝潢了舊金山的家。科技業專家指出，矽谷半個多世紀累積的人才和環境，仍然對新創科技有重要貢獻。

哈布阿初創的高科技企業包括PayPal、LinkedIn、Slide、Square等，投資 建立的包括Xoom和Yelp。他已是科技史上的標竿人物(tech icon)。2020年疫情大起之時，他唱衰舊金山的前途，出走佛州邁阿密。接下來的出走潮，把許多科技業高管遷到其他城市，最大的兩個是邁阿密和德州首府奧斯汀(Austin)。

舊金山是最近興起的人工智慧繁榮(AI boom)的震央。哈布阿新創、新投資的兩家AI公司Delphi和OpenStore，在舊金山有不少員工。根據哈布阿所述，OpenStore大部分的員工還是在邁阿密，但至少舊金山的辦公室人數越來越多。

根據華爾街日報的數據，2023年舊金山的科技新創投資(tech startup funding)減少了12%。這雖然看起來是下跌，但是比起奧斯汀和邁阿密，跌幅算是小得多。去年奧斯汀跌了27%，邁阿密的跌幅更是高到70%。

去年8月內線人(Insider)刊出一篇報導，指出科技人在奧斯汀的生活與工作品質，讓他們思念渴求舊金山的環境，在「人才密度」(talent density)方面，奧斯汀比舊金山差得太遠。

創投資本家科伊弗曼(Mo Koyfman)最近告訴華爾街日報的記者，舊金山過去50多年形成的科技生態環境(ecosystem)，不是幾年的疫情可以消蝕殆盡的。另外，他指出，像史丹福大學這樣的傑出學府，它塑造出的科技菁英，也是高科技業比需駐腳在舊金山的重要理由。

其他回歸舊金山的科技要人包括托倫伯格(Erik Torenberg)、杜布格拉(Henrique Dubugras)和弗蘭切斯基(Pedro Franceschi)。另外，ChatGPT的開發商OpenAI，最近擴張了舊金山辦公室的面積。現在高科技公司開始要求員工到辦公室上班，可以預期舊金山街頭會有越來越多穿襯衫、套毛背心的高科技族穿梭往來。