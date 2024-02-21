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舊金山停車罰單多又貴 3途徑可豁免

編譯林思牧／綜合報導
舊金山交通局每年開出100多萬張罰單，價值超過1億元。（取自SFMTA網站）
舊金山交通局每年開出100多萬張罰單，價值超過1億元。（取自SFMTA網站）

舊金山吃違規停車罰單是很容易的事，通常一張罰單的罰金都在100元以上，如果稍微有一點理由，抗辯罰單是可行的，只是必須先繳罰金然後還要花一些功夫。

舊金山交通局（SFMTA）是給違規停車者開罰單的單位，它每年開出100多萬張罰單，價值超過1億元。如果你收到罰單不服，有三個星期的時間可以投訴，投訴有兩次機會，如果經過兩次沒有被免除罰款，還可以出庭抗告。

第一次投訴稱為「行政審查」(administrative review)，這是書面的投訴，投訴者寫信說明情況，並附上證據，譬如照片、繳停車費的收據等。每年大約有7萬件首次投訴，最有力的證據包括用照片指出沒有不准停車的標示，或是標示被人塗鴉看不清楚等。根據SFMTA的紀錄，大約有三分之一的投訴者罰單被取消。

第一次投訴被否決的人，可以要求SFMTA聽證(hearing)，投訴者與SFMTA的官員當面對質，討論事發的始末等。每年大約有6000人尋求這條途徑，大約40%的罰單被取消。

如果第二次投訴還是被否決，違規者可以選擇上交通法庭(traffic court)，SFMTA會派代表出庭。雙方把證詞說給法官聽，把證據拿給法官看。交通法庭會有三個結果，第一，法官認為被開單的人確實有錯，必須付全額的罰金。另一個極端是法官認為被開單的人大致沒錯，是某些客觀因素造成罰單生成，為了「正義」的理由，法官判決被開單者勝訴，罰單被完全取消，罰金退還給車主。

第三種結果是介於兩者之間，法官認為被開單者確實犯了錯，但也有一些環境因素造成罰單生成。為了妥協，法官決定把停車違規罰款暫停執行(suspend the parking penalty)，被開單者也可以把已繳的罰金贖回。雖然多數出庭的人最後勝訴，但那並不代表出庭就一定會贏。

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