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拜登21日金山籌款 陸戰隊一號提前演習

記者王子涵／舊金山報導
總統專機「陸戰隊一號」（Marine One），以及多架軍用直升機在舊金山北部的Marina Green公園起落，似乎在為拜登總統的抵達做演習。（取自X平台）
總統專機「陸戰隊一號」（Marine One），以及多架軍用直升機在舊金山北部的Marina Green公園起落，似乎在為拜登總統的抵達做演習。（取自X平台）

美國總統拜登（Joe Biden）近日將在加州開啟為期三天的競選籌款活動，其中21日將造訪北加舊金山，22日造訪洛斯阿圖山。有居民拍到總統專機「陸戰隊一號」（Marine One），以及多架軍用直升機在舊金山北部的Marina Green公園起落，似乎是在為總統的抵達做演習。

據舊金山標準報報導，拜登總統21日將從洛杉磯Culver市起飛抵達舊金山參加兩場籌款活動。次日將前往矽谷參加另一場籌款活動，隨後返回華府。

根據報道，商業家蓋蒂（Gordon Getty）與地產巨頭馬庫斯（George Marcus）夫婦將於21日舉辦歡迎晚宴，前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）也將出席。目前，晚宴地點尚未公布。

此次訪問加州，是拜登兩個月以來的第三次造訪。在去年作家協會和演員工會罷工期間，總統錯過了大部分的競選籌款活動，此次造訪也被外界解讀為彌補失去的時間。

拜登在去年11月亞太經濟合作會議（APEC）期間也訪問了舊金山，當時有數千活動人士抗議總統在以哈戰爭問題上親以色列的立場。

拜登競選團隊和民主黨全國委員會20日宣布，1月共收到42.2萬名競選者捐贈的4200萬元。截止1月底，競選團隊還有1.3億元的現金。競選團隊表示，這是民主黨候選人在本輪競選中累積到的最多資金。

總統專機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），以及多架軍用直升機在舊金山北...
總統專機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），以及多架軍用直升機在舊金山北部的Marina Green公園起落，似乎在為拜登總統的抵達做演習。（取自X平台）

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