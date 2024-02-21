金光黨捲土重來 布里德華埠拜年 提醒長者防祈福騙局

舊金山市長布里德向長者拜年，並提醒慎防祈福騙局。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、警察局局長史考特、地檢長謝安宜20日共同到訪舊金山華埠 安老自助處，向長者們拜年的同時，提醒長者春節期間謹防祈福黨╱金光黨騙局 。

布里德用中文為安老自助處的百位長者送上龍年春節祝福，並表示在慶祝新春之際，一定要注意個人人身和財產安全。全市各部門會與舊金山警局和地檢處積極配合保護長者們平安。

時隔五年，疫情後「金光黨」在舊金山捲土重來。 史考特表示，近來農曆新年期間，兩位舊金山華裔長者被「金光黨」以祈福騙局掉包，騙走價值數十萬的珠寶和現金，呼籲長者務必小心。 兩起事件中犯罪嫌疑人的共同之處是均為50至60歲的男性和30至60歲的女性，嫌犯都是黑髮棕眼，戴著部分遮住臉部的口罩、面罩，講粵語。

謝安宜表示，祈福騙局在節日期間高發，地檢處已與多個社區組織發起宣傳活動。 祈福騙局本質上是結合了誘餌和調包的詐騙手法，主要針對單語種的華人 女性。

地檢處中文公關朱瑞良大量走訪得知，詐騙者利用華人長者對健康問題的擔憂，提出進行「淨化」或「祈福」儀式，讓受害者擺脫厄運。在此過程中，詐騙者要求對現金或貴重物品進行「祈禱」，受害者的貴重物品在此期間就被調包。

安老自助處行政總監鍾月娟表示，這類騙局在過去已累計騙走數百萬元的財產，對長者社區造成很大傷害：「針對長者的祈福騙局又捲土重來，過去有60多名長者受騙， 失去了畢生的積蓄和辛苦錢。」

安老自助處也與市府警局和地檢處合作，幫助長者防止受騙，並為到場的每位長者發送外展傳單，並提醒大家：「提防陌生人，與陌生人保持距離，不要相信街上搭訕的人，更不要帶陌生人到銀行提款。決定從銀行提取現金或是金飾前，讓家人知道，如遭遇騙局應及時向身邊人或是子女求助。」