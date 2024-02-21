華埠團結發聲 布里德傾聽民意 「清醒住房」另覓他處

舊金山市長布里德到中華總會館，傾聽社區對北岸旅館「清醒住房（Sober Living）」計畫的意見與建議，20日宣布另尋替代地點，華埠社區深表肯定。（受訪者提供）

舊金山 市長布里德辦公室20日發文表示，布里德在傾聽許多華埠 社區人士意見後，決定為北岸旅館「清醒住房（Sober Living）」計畫另尋替代地點。 此決策受到華埠社區人士的歡迎，並對此次華人 社區組織之間的團結協作、及時發聲表示欣慰。

2月初布里德宣布，將位於華埠乾尼街（Kearny）935號的北岸旅館（Hotel North Beach）改建為遊民可負擔性長期住房「清醒住房」項目後， 引起了華埠 、北岸區民眾商戶，以及諸多支持華人權益的社區組織反對。 當時中華總會館在得知此消息之後，第一時間聯合中華總商會等社區組織，在會館內進行了應對討論，並表達了反對意見。布里德也在會議進行期間到達總會館，並對自己先前的決策向社區代表說了十多次抱歉。

市長辦於20日發出關於撤銷此計畫的中文新聞稿中指出：「 在與許多社區人士會面後，我們決定為北岸旅館清醒住房項目另覓替代地點。為促使這重要的新計畫成功，周邊社區的支持尤其重要。從我與該地點附近許多人士交談中，可清楚地看出對於這一計畫的支持並不存在。 我仍然堅定地致力於在另一地點建立這項新的清醒住房計畫 ，這將是舊金山市內的第一項此類計畫。計畫將為一些希望居住在沒有酒精或毒品居所中的康復人士創造條件，讓他們好好過活並良好發展。我們要為需要幫助的人士建立不同的幫助管道，而清醒住房絕對將成為舊金山市應對策略其中的一部分。 」

舊金山市長布里德到中華總會館，傾聽社區對北岸旅館「清醒住房（Sober Living）」計畫的意見與建議，20日宣布另尋替代地點，華埠社區深表肯定。（受訪者提供）

中華總會館商董李殿邦向本報表示，這項不適合華埠發展計畫的取消，是華人社區團結的成果。 華埠社區內各團體及時發聲，表達民意，使得市政府不得不慎重考慮社區的反應再制定決策，這是一個很好的開始。在會館新總董雷振澤的帶領下，大家團結一致，發揮了會館和僑社團體的功能，這也是社團的宗旨。 也感謝市長布里德的誠意，她在傾聽社區意見會議上，道歉有十次之多。

華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，要為民眾爭取最大的權益，市府要與社區配合，而不只是傳達命令；華埠社區與市府之間的溝通很重要。