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槍殺華童兇嫌沒起訴？官善貞闢謠

記者劉先進╱屋崙報導
身處罷免風波的阿拉米達縣地檢長官善貞20日在社區公共安全論壇上，針對罷免方常引用的「不起訴罪犯」說法闢謠。（記者劉先進╱攝影）
身處罷免風波的阿拉米達縣地檢長官善貞20日在社區公共安全論壇上，針對罷免方常引用的「不起訴罪犯」說法闢謠。（記者劉先進╱攝影）

身處罷免風波的阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）20日在社區公共安全論壇上，針對罷免方常引用的「不起訴罪犯」說法闢謠：「多少次你聽說，高速路中槍殺華裔男童Jasper Wu的嫌犯，沒被起訴，或者沒被加重罪名起訴？」她說，這些嫌犯被起訴重罪罪名。若指控成立，兩個嫌犯，一個面臨265年到終身監禁，一個面臨175年到終身監禁。

屋崙代理助理警長瓊斯（Tony Jones）和副警長比爾（Jim Beere）、屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）、東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林和數十個社區居民參加此次論壇。現場提問頗為踴躍，主持人莊錦鎮一度將會議延長30分鐘到晚上6時。

會議舉行前派發了官善貞辦公室的資料，詳細列明有關官善貞的「謊言和真相」。華裔男童Jasper Wu高速路被殺的案件訊息被列為首個。罷免方在記者會上也多次指責官善貞在此案中姑息嫌犯。

在公開發言時，雖然沒有正面回答罷免問題，但官善貞主動提及該案。她讓現場聽眾舉手示意：「你有多少次聽說，槍殺Jasper Wu的嫌犯，沒被起訴?有多少次聽說，嫌犯沒被加重罪名起訴？實際上，這些嫌犯都被重罪起訴，還在關押中。他們的加重罪名指控若成立，一個面臨265年到終身監禁，一個175年到終身監禁。這只是在我們的社區散播虛假資訊的一個小例子。有多少人聽說過我不起訴危險罪犯？在阿拉米達縣，我們每天都在起訴危險罪犯。」

官善貞說，全縣有36名負責起訴的警員，地檢長辦公室有140名地檢官，有75個調查員，有不同的辦公地點。地檢官每天都在起訴和控告他人，追究犯罪分子的責任。去年8月，她在與屋崙警局領導層、警員協會領導層舉行了一些會議之後，派駐了一名檢察官坐鎮屋崙警局，與警官合作，評估證據以協助指控，並提出指控建議。

瓊斯表示，儘管最近面臨挑戰，但到目前為止，他並不關心罷免事宜，「我們不參與其中，不會去說地檢長的是非。她是依法當選。我們將與官善貞合作，讓屋崙更安全。」

莊錦鎮表示，在社區聽到了太多有關官善貞的謠言。這次，當著警局、社區命中的面，官善貞不會撒謊，所說的事實也很有幫助。「我希望她不會被罷免。她才上任一年，我們應該給多她一個機會，看看施政效果。」莊錦鎮說，打算在3月5日後做第二次論壇，讓更多民眾詢問沒來得及問的問題。

20日的社區公共安全論壇，不少民眾參加，提問踴躍。（記者劉先進╱攝影）
20日的社區公共安全論壇，不少民眾參加，提問踴躍。（記者劉先進╱攝影）
20日的社區公共安全論壇，不少民眾參加，提問踴躍。（記者劉先進 攝影）
20日的社區公共安全論壇，不少民眾參加，提問踴躍。（記者劉先進 攝影）

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