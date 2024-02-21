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市議會通過法案 減少DR審查投訴

編譯組╱綜合報導
舊金山居民太常對周邊新住房建案提出自由裁量審查要求，市議會通過法案以減少投訴。(取自舊金山縣市政府臉書)
舊金山居民太常對周邊新住房建案提出自由裁量審查要求，市議會通過法案以減少投訴。(取自舊金山縣市政府臉書)

舊金山市議會近來通過一項法令，減少新住房建案開發案申請者、須針對某些項目通知鄰居。這可能促使一些社區自由裁量審查(Discretionary Review，簡稱DR)投訴不再有太常發生的情況，不能再過度依賴自由裁量權審查，挑戰他們周圍的建設。

自由裁量審查投訴發生案例情況很多，包括一名鄰居抱怨建案的建築太高，將導致鄰居家的戶外陽台會被陰影掩沒。另一案例是住在整修複式房屋旁邊的一對夫妻，抱怨房屋整修後會太靠近他們的家。第三個案例是新住房新整修窗戶，鄰居抱怨窗戶可直接看到相鄰的客廳。

以上三起案例，是舊金山諾伊谷地區(Noe Valley)居民、去年請訴市府改變或拒絕建案計畫時列舉的原因內容。儘管並非所有論點都能說服市府規畫委員會介入，但由於需舉辦公開聽證會，建案進行過程都因此造成延誤。

這些諾伊谷居民運用的投訴機制，通常被稱為「自由裁量審查」，目標是讓居民在圍繞其住房的建造項目中擁有發言權。根據規劃部門數據顯示，2015-2023年期間，舊金山居民共提出超過910件自由裁量審查要求。

「舊金山紀事報」分析，舊金山自2015年開始，幾乎每個街區都收到自由裁量審查要求，但舊金山市沒有任何一個地區收到的請願數量超過諾伊谷，共有近120件。諾伊谷甚至不在舊金山市人口最多的十個社區之列。

現在，舊金山包括諾伊谷社區居民，不能再過度依賴自由裁量審查權、挑戰周圍新建案。規畫部門官員表示，審查並非實現舊金山市迫切需要住房開發的主要障礙，近90%的DR訴請是針對新增最多兩個住房單位的項目，在大部分情況下，提案最終都會獲批准，但審核速度可能顯著減緩。

州府住房與社區發展部門認為，DR審查投訴導致舊金山建案繁瑣的審批流程，面臨DR陳情的建案、平均需九個月時間才能獲得批准；DR申訴對獨棟房屋建造或改建的影響最大。

前規畫部門主任瑞海默(John Rahaim)表示，雖然大多數城市允許居民對開發案提出申訴，但這項權利在舊金山尤其廣泛，幾乎所有事情都需受到審查管轄。然而，2015年聯合創始「諾伊社區委員會」(Noe Neighborhood Council)的羅姆(Ozzie Rohm)表示，發起自由裁量審查訴請，是社區抵制「怪物房屋」(monster homes)的最佳方式之一；許多人實際上擔心的是，由於開發項目比他們的房子大出兩三倍，自己的家會被遮蔽。

「舊金山紀事報」針對規畫部門2015-2023年數據分析，舊金山較富有社區收到最多DR訴請，諾伊谷排名第一，其次為海濱區(Marina)。

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