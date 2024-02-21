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舊金山農曆年大遊行 亞裔影后躍亮點

記者王子涵／舊金山報導
舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，好萊塢亞裔影后奧卡菲納的加入，為農曆新年大遊行帶來空前的關注度。(美聯社)
舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，好萊塢亞裔影后奧卡菲納的加入，為農曆新年大遊行帶來空前的關注度。(美聯社)

號稱亞洲以外最大新春巡遊的舊金山農曆新年大遊行將在24日（本周六）舉辦，慶祝龍年。好萊塢亞裔影后奧卡菲納（Awkwafina，原名林家珍）加入擔任總指揮，成為最大亮點，在20日主辦方中華總商會的記者會上，遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）表示，奧卡菲納的加入為農曆新年大遊行帶來空前的關注度，「是我們走運了」。

黃英豪表示，奧卡菲納是龍年出生。在宣布她成為農曆新年遊行總指揮後，官方Instagram帳號的粉絲數上漲了10倍，她所參演的電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）和「飛鴨向前衝」（Migration）也將上映。在主辦方的邀請下，奧卡菲納將與舊金山亞裔社區共賀新年。前舊金山市長勃朗（Willie Brown）將擔任遊行榮譽指揮。

出席當天記者會還有舊金山各級的執法部門，包括警長史考特（Bill Scout）、縣警局副警長卡特（Tanzanika Carter）、縣警幕僚長周朝彪（Richard Jue）、市警副局長吳俊偉（Julian Ng）、中央警局長金柘漢（Eric Kim）等。各級單位將展開合作，提前布置安保預案，保障大遊行的安全。

史考特提到最近發生的堪薩斯城超級盃遊行槍擊案。他表示，大遊行區域會有重兵把守，警局將緊密與縣警局合作，讓遊行的參與者享受安全和快樂的氛圍。全市在新的一年犯罪率明顯下降，疫情後遊客也在逐步返回市中心遊覽，他將確保公共安全為城市的復甦貢獻力量。

卡特強調警民合作的重要性，並指出，今年農曆新年大遊行將吸引超過100萬人次的觀賞。這對於任何一個執法機構都是一項挑戰。她提醒，當民眾發現可疑行為時，要及時尋找現場執勤的警員或撥打報警電話。她鼓勵更多的年輕人參與新年慶祝。

金山近日多雨的天氣成為大遊行的不可控因素，華協中心行政主任楊重賢請所有龍年出生的人們「吹走烏雲，讓慶祝當天有一個晴朗乾燥的天空」。

社區青年中心行政總裁溫靜婷表示，24日會展出全新製作的龍形木雕，80位青年表演者還會共同進行舞龍表演，展示發揚中華傳統文化。同時，華埠的社區活動也精彩紛呈，小商業全力營業。白蘭地鐵站將有親子活動，中華文化中心也將開放展覽等。

舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，遊行總導演黃英豪指出，好萊塢亞裔影后奧卡菲納...
舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，遊行總導演黃英豪指出，好萊塢亞裔影后奧卡菲納的加入為農曆新年大遊行帶來空前的關注度，「是我們走運了」。（記者王子涵╱攝影）
舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，舊金山全市警力將共同合作，保證農曆新年大遊行...
舊金山農曆新年大遊行將在24日舉行，舊金山全市警力將共同合作，保證農曆新年大遊行安全。（記者王子涵╱攝影）

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