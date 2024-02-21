舊金山飛波士頓聯航班機機翼解體 緊急迫降丹佛

這架19日由舊金山飛往波士頓的聯合航空班機因為機翼損壞嚴重，被迫中途降落丹佛機場。（電視新聞截圖）

一架19日由舊金山 飛往波士頓 的聯合航空（United Airlines）客機因為機翼損壞，被迫緊急迫降。

這架編號354、載有165名乘客的聯合航空班機，由於在飛行途中機翼出現問題，於是緊急降落丹佛國際機場。乘客之一克拉克（Kevin Clarke）在上傳到社群媒體 的一段影片中說：「機翼就快解體，即將降落丹佛。」

聯合航空事後證明，班機機翼面板出現問題，但沒有詳細說明損壞原因。

克拉克告訴波士頓26號電視台，他在飛機起飛後不久，就聽到巨大的嗡嗡聲。他說：「後來聲音逐漸消失，我就沒有再多想。突然飛機調頭返航，我打開窗戶往外看，就看到機翼整個邊緣都壞了。」

這架波音757-200噴射客機於19日下午5時21分安全降落丹佛機場。聯合航空表示，乘客後來轉乘另一架飛機，已於20日凌晨抵達波士頓羅根國際機場。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，將對這起事件進行調查。

上個月，阿拉斯加航空一架波音飛機也傳出緊急迫降事件，原因是艙門脫落，導致當局停飛了大部分波音737 Max 9 噴射客機。

儘管自2009年以來，美國噴射客機沒有發生過致命事故，但美國客機遭遇危險情況似乎有增加的趨勢，聯邦航空管理局因此在去年舉行「安全峰會」（safety summit），強調航空公司用心營運的重要性。