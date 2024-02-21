我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻擊、搶劫頻傳 紐約地鐵犯罪率增20%

紐約戶外用餐永久化 下月開放申請

舊金山飛波士頓聯航班機機翼解體 緊急迫降丹佛

編譯廖宜怡／綜合報導
這架19日由舊金山飛往波士頓的聯合航空班機因為機翼損壞嚴重，被迫中途降落丹佛機場。（電視新聞截圖）
這架19日由舊金山飛往波士頓的聯合航空班機因為機翼損壞嚴重，被迫中途降落丹佛機場。（電視新聞截圖）

一架19日由舊金山飛往波士頓的聯合航空（United Airlines）客機因為機翼損壞，被迫緊急迫降。

這架編號354、載有165名乘客的聯合航空班機，由於在飛行途中機翼出現問題，於是緊急降落丹佛國際機場。乘客之一克拉克（Kevin Clarke）在上傳到社群媒體的一段影片中說：「機翼就快解體，即將降落丹佛。」

聯合航空事後證明，班機機翼面板出現問題，但沒有詳細說明損壞原因。

克拉克告訴波士頓26號電視台，他在飛機起飛後不久，就聽到巨大的嗡嗡聲。他說：「後來聲音逐漸消失，我就沒有再多想。突然飛機調頭返航，我打開窗戶往外看，就看到機翼整個邊緣都壞了。」

這架波音757-200噴射客機於19日下午5時21分安全降落丹佛機場。聯合航空表示，乘客後來轉乘另一架飛機，已於20日凌晨抵達波士頓羅根國際機場。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，將對這起事件進行調查。

上個月，阿拉斯加航空一架波音飛機也傳出緊急迫降事件，原因是艙門脫落，導致當局停飛了大部分波音737 Max 9 噴射客機。

儘管自2009年以來，美國噴射客機沒有發生過致命事故，但美國客機遭遇危險情況似乎有增加的趨勢，聯邦航空管理局因此在去年舉行「安全峰會」（safety summit），強調航空公司用心營運的重要性。

波士頓 社群媒體 舊金山

上一則

金光黨捲土重來 布里德華埠拜年 提醒長者防祈福騙局

下一則

北加台灣同鄉聯合會慶春節 政界人士參與

延伸閱讀

舊金山圖書館免費發放戒毒書 幫助成癮者恢復

舊金山圖書館免費發放戒毒書 幫助成癮者恢復
一架小型飛機在長島南部緊急降落 兩名飛行員受傷送醫

一架小型飛機在長島南部緊急降落 兩名飛行員受傷送醫
著名脫口秀演員查普爾說 舊金山讓他學會生活訣竅

著名脫口秀演員查普爾說 舊金山讓他學會生活訣竅
數百工人集會 抗議舊金山總醫院招工不足

數百工人集會 抗議舊金山總醫院招工不足
加州性別薪資歧視訴訟 甲骨文同意付2500萬元和解

加州性別薪資歧視訴訟 甲骨文同意付2500萬元和解

熱門新聞

這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

2024-02-15 14:23
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌