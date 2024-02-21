我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

科技裁員潮 反映AI、潔淨科技、綠色能源產業興起

編譯林思牧／綜合報導
過去兩年科技業的裁員潮雖大，但是比起21世紀初「達康泡沫化」的規模小得多。（美聯社）
過去兩年科技業的裁員潮雖大，但是比起21世紀初「達康泡沫化」的規模小得多。（美聯社）

過去兩年科技業的裁員潮雖大，但是比起21世紀初「達康泡沫化」的規模小得多。財經專家認為，這波整合應該是另一波前進動力的開始。但對很多被裁撤卻又找不到工作的人而言，是一個非常痛苦的經歷。

過去幾十年矽谷科技業的大裁員波潮，在科技業眼中，是一個「有創造力的摧毀過程」，目前這一波是因為高階主管迅速的把眼光轉到人工智慧AI、潔淨科技和綠色能源等領域而出現的。

達康泡沫的崩潰起於2000年12月，網路科技公司在大量增雇人手後開始裁員。那波風潮一直持續到2004年12月，前後四年的時間裡有19萬3200人被裁，科技業的職位有26.9%被掃除。當年許多網路企業給投資人獲利前景的幻影，有些構思根本不可行，有些則早於時代能夠接受的地步。泡沫開始崩解的時候，破產倒閉的公司不可勝數。

目前的裁員潮起於2022年，至今兩年期間灣區有3萬6000個職位被裁，所以在規模上遠遠不及20年前的那波。巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心總監李維(Steve Levy)指出，這波風潮不是因為創投公司給投資人製造假象，最後假象被拆穿而崩潰。如今大公司如Meta、谷歌(Google)和思科(Cisco)雖然裁掉很多人，但公司在其他方面也在增雇人手，公司並沒有倒閉的風險。

創造性策略公司(Creative Strategies)分析師巴嘉林(Tim Bajarin)指出，創投業過去幾十年一直在「暴起暴落」的周期中循環。疫情初起時遠程上班上學，對電腦硬體與服務的需求大增，公司增雇客服人手應付，那是暴起的階段。如今大家返校返工，那些需求消失，遂出現了現在的暴落。

職位介紹師阿維拉(Tony Avila)指出，對有能力轉換跑道的人，灣區科技業有的是新工作，被裁員的人如果有多元化技能，又有意願轉換，人工智慧、潔淨科技和綠色能源方面有許多新工作，這是未來幾年的上升工業。

裁員 投資 灣區

上一則

加維民意支持度躍第二 僅次謝安達

下一則

舊金山農曆年大遊行 亞裔影后躍亮點

延伸閱讀

Google員工悄被AI取代？科技巨擘獲利創紀錄但又砍千人

Google員工悄被AI取代？科技巨擘獲利創紀錄但又砍千人
金山灣區海外青年英語營說明會 鼓勵勇敢追夢

金山灣區海外青年英語營說明會 鼓勵勇敢追夢
傳將大規模裁員「只通知、不協商」 小米：正常調整

傳將大規模裁員「只通知、不協商」 小米：正常調整
傳2月底大裁員 小米闢謠：正常年終績效評估調整

傳2月底大裁員 小米闢謠：正常年終績效評估調整
AI衝擊工作 科技業裁員潮不停歇

AI衝擊工作 科技業裁員潮不停歇

熱門新聞

這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

2024-02-15 14:23
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元