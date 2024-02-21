科技裁員潮 反映AI、潔淨科技、綠色能源產業興起

過去兩年科技業的裁員潮雖大，但是比起21世紀初「達康泡沫化」的規模小得多。（美聯社）

過去兩年科技業的裁員 潮雖大，但是比起21世紀初「達康泡沫化」的規模小得多。財經專家認為，這波整合應該是另一波前進動力的開始。但對很多被裁撤卻又找不到工作的人而言，是一個非常痛苦的經歷。

過去幾十年矽谷科技業的大裁員波潮，在科技業眼中，是一個「有創造力的摧毀過程」，目前這一波是因為高階主管迅速的把眼光轉到人工智慧AI、潔淨科技和綠色能源等領域而出現的。

達康泡沫的崩潰起於2000年12月，網路科技公司在大量增雇人手後開始裁員。那波風潮一直持續到2004年12月，前後四年的時間裡有19萬3200人被裁，科技業的職位有26.9%被掃除。當年許多網路企業給投資 人獲利前景的幻影，有些構思根本不可行，有些則早於時代能夠接受的地步。泡沫開始崩解的時候，破產倒閉的公司不可勝數。

目前的裁員潮起於2022年，至今兩年期間灣區 有3萬6000個職位被裁，所以在規模上遠遠不及20年前的那波。巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心總監李維(Steve Levy)指出，這波風潮不是因為創投公司給投資人製造假象，最後假象被拆穿而崩潰。如今大公司如Meta、谷歌(Google)和思科(Cisco)雖然裁掉很多人，但公司在其他方面也在增雇人手，公司並沒有倒閉的風險。

創造性策略公司(Creative Strategies)分析師巴嘉林(Tim Bajarin)指出，創投業過去幾十年一直在「暴起暴落」的周期中循環。疫情初起時遠程上班上學，對電腦硬體與服務的需求大增，公司增雇客服人手應付，那是暴起的階段。如今大家返校返工，那些需求消失，遂出現了現在的暴落。

職位介紹師阿維拉(Tony Avila)指出，對有能力轉換跑道的人，灣區科技業有的是新工作，被裁員的人如果有多元化技能，又有意願轉換，人工智慧、潔淨科技和綠色能源方面有許多新工作，這是未來幾年的上升工業。