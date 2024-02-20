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舊金山25大合約NPO執行長 平均收入30萬

編譯組／19日綜合報導
獲得舊金山最大社福合約的25個非營利機構中，許多合約是關於無家可歸、兒童保育、住房、心理健康與成癮治療等關鍵項目。圖為舊金山市政廳。(圖取自舊金山縣市府臉書)
獲得舊金山最大社福合約的25個非營利機構中，許多合約是關於無家可歸、兒童保育、住房、心理健康與成癮治療等關鍵項目。圖為舊金山市政廳。(圖取自舊金山縣市府臉書)

舊金山仰賴提供重要社福服務的非營利機構（NPO）、上個財政年度與市府簽訂25份最大合約的機構執行長們，平均薪資為30.7萬元，各機構執行長薪資範圍在14.9萬元至76.2萬元之間。

「舊金山紀事報」調查報告指出，自2017年7月以來，擁有最大合約的非營利機構，獲得總計39億元合約，其中大部分提供數年機構工作經費。僅是2022年財政年度，來自所有資源的總收入就達33億元。

獲得舊金山最大社福合約的25個非營利機構，許多合約是關於無家可歸、兒童保育、住房、心理健康與成癮治療等關鍵項目。執行長薪資包括基本薪水、獎金、退休金、其他免稅福利等。

「低收入投資基金」(Low Income Investment Fund，簡稱LIIF)執行長尼森鮑姆(Daniel Nissenbaum)收入超過76.2萬元，超過平均水準兩倍。數十年來，LIIF提供款項、可負擔貸款與技術協助給兒童保育機構。另一方面，為社區提供心理健康、藥物濫用與無家可歸服務的「灣景獵人角社區改善基金會」(Bayview Hunters Point Foundation for Community Improvement)執行主任布金(James Bouquin)薪酬約為14.9萬元。

若制定這些高階主管的董事會遵照州法，兩名領導人都會因其工作而獲得「公正合理」(just and reasonable)報酬，取決於機構規模、工作難度與類似非營利機構向高階主管支付薪酬。

「馬庫拉應用倫理中心」(Markkula Center for Applied Ethics)研究員哈林頓(Joan Harrington)表示，非營利機構高階主管薪酬受州法管轄，確保機構從因可不納稅所獲的公共福利、獲得負責的資金運用。執行長「絕對」(absolutely)應獲足夠薪酬，但須透過詳細評估職位的複雜性，來定義「適當」(adequate)薪酬。

尼森鮑姆的76.2萬元薪酬、占LIIF總收入6120萬元的1.3%。舊金山25大非營利機構執行長平均獲得薪酬占其機構總收入0.7%。LIIF只與舊金山簽訂一份合約，2022年7月，市府提供一份為期兩年、價值8560萬元的合約，管理舊金山市的兒童保育設施基金。尼森鮑姆加入LIIF前，曾在高盛擔任董事總經理，負責社區與小型商業投資。

哈林頓指出，爭取最合格的非營利基金主管候選人、他們可能在私營組織賺取更多，會促使非營利機構提供更高薪酬。但在決定薪資時，這些因素「不應成為主要重點」，應根據工作規模、地點與同類組織薪資，來制定公正合理薪酬，確保捐助人資金獲得有效運用。

舊金山 投資 心理健康

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