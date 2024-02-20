舊金山柔功門醒獅團 獲評西方最佳

舊金山青少年舞獅團柔功門已在國際間打出名號，希望未來能進一步發光發熱。（電視新聞截圖）

舞獅是一項祈求好運的中國傳統技藝，經常可以在華埠 大大小小的活動中看到。相較於傳統型式，現代舞獅已成為一項競技運動，結合了太陽馬戲團（Cirque du Soleil）風格舞蹈的舞獅表演，在過去40年來愈來愈受歡迎。特別是在馬來西亞、新加坡 、台灣和香港。但在美國仍然是小眾表演藝術。

位於舊金山 的柔功門飛龍醒獅團（Lion Dance ME），去年在馬來西亞雲頂世界舞獅錦標賽（Genting World Lion Dance Championship）中，被評為西方最佳舞獅團。21歲的團員黃淨（Jayde Wong）更成為首位在雲頂世界舞獅錦標賽獲得冠軍的女舞獅者。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管如此，對2012年創辦柔功門的劉世民（Norman Lau）來說，還有一個目標有待實現：跨界成功和財務穩定。他說：「我們會努力壯大我們的團隊。因為舞獅並不是一份穩定的職業，它必須做出的犧牲比其他工作來得大。」

柔功門目前有100位團員，大多是從舊金山六所高中招募來的。他們每年進行數百場演出，其中100多場集中在每年1月開始的兩個月農曆新年期間，今年光是2月3日當天在灣區就進行了14場，2月10日更前往拉斯維加斯Resorts World Las Vegas表演。

23歲的舞獅教練莫弦潼（Tony Mo）原本是舞獅學生，後來成為全職教練，現在是劉世民的商業門生。劉世民說：「這是他的使命，對於一個來自中國、依賴第8段房屋劵（Section 8）生活的家庭來說，這是一件大事。我試著讓他成為這項事業的商業夥伴，我的目標是讓他能賺到六位數。」

柔功門還曾多次在金州勇士隊的中場時間表演。劉世民表示，他們演出一場最高收入為5000元，小型演出的收費為850元，這些收入大部分用於為團員提供食物、支付交通費用、租用華埠一個小型舞蹈教室和一個用於排練的倉庫。

劉世民指出，除了疫情期間，他平均每周工作80小時，在農曆新年期間每天只睡4小時。他們的團員都是志願者，經常一邊做功課一邊排練。不過，劉世民認為，這是一項值得的交換：他的公司為學生們提供免費培訓，學生們則負責演出。