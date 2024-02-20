數百工人集會 抗議舊金山總醫院招工不足

舊金山工會在舊金山總醫院和創傷中心外集會示威，為該醫院人手不足的危險影響發聲。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 工會16日在舊金山總醫院和創傷中心外集會示威，為該醫院人手不足的危險影響發聲，同時也抗議舊金山市政府將公共服務的員工職位外包給城市外的商家。這群工會是由服務業雇員第1021號國際工會（SEIU 1021）、本地國際專業技術工程師第21號聯合會（IFPTE Local 21）以及其他城市工會代表組成。

工會表示，舊金山市每年平均在外包合約上花費52億美元，其中絕大多數都授予「舊金山市以外」的承包商，主要原因是市府缺乏員工，尤其是公共衛生部的人手特別短缺，也因此嚴重依賴外包服務，滿足公共服務的最低標準。

舊金山總醫院（San Francisco General Hospital，SFGH）是舊金山唯一的一級創傷中心，也替其他醫院無法負擔的患者提供護理，這麼高等級的醫院卻面臨人員短缺危機。

舊金山工會在舊金山總醫院和創傷中心外集會示威，手舉的示威牌子上寫著「修復我們的城市」（Fix Our City）。（記者楊逸辰／攝影）

自去年夏天加州 公共就業關係委員會（Public Employment Relations Board，PERB）裁定「城市憲章」不能禁止罷工 以來，員工表示，他們正在考慮將罷工作為保護公共服務的最後手段。工會集體聲明：「我們不想罷工，但所有選擇都擺在桌面上。」

舊金山總醫院註冊護士兼SEIU 1021工會成員布林格（Heather Bollinger）表示，在舊金山總醫院工作16年，從未見過急診室受到員工不足的影響這麼大，病人常等待超過六至八個小時才能接受護理，且病人常常沒有得到他們需要和應得的護理時就放棄離開。她表示，舊金山總醫院住院部同事反映，他們經常輪班12小時和 16 小時，沒時間吃飯或休息。

舊金山工會在舊金山總醫院和創傷中心外集會示威，為該醫院人手不足的危險影響發聲。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山總醫院物理治療師、同時也是工會IFPTE Local 21成員維克斯（Zach Vickers）表示，舊金山總醫院應該要替舊金山最弱勢的人群提供服務，護理師和治療師們是他們的安全網，沒有這些人的照顧，他們就會受苦，所以這座城市需要增加公共服務人員。