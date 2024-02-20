乾尼街擬建「清醒住房」 華埠商戶憂成第二個田德隆

右邊的建築是擬建「清醒住房」項目的935號北岸旅館，對面就是舊金山的標誌性建築泛美金字塔和綠塔樓。（記者李怡／攝影）

自2月初舊金山 市長布里德宣布，將位於華埠 乾尼街（Kearny）935號的北岸旅館（Hotel North Beach）改建為遊民 可負擔性長期住房「清醒住房」（Sober Living）項目後， 引起了華埠、北岸區民眾商戶，以及諸多支持華人權益的社區組織的反對。儘管這期間布里德多次公開表示，提議仍有大量的外展和聽取民意的工作要進行，仍未讓社區民眾放下警惕抗拒的情緒。

「清醒住房」即是無家者癮君子康復之後，供其居住的過渡性住房。這一類住房在舊金山市場和田德隆社區多由政府租賃或是購買， 但北岸旅館的提議是全市第一個可負擔性永久住房，也就意味著無家可歸者入住後居住權益會受到長期保護，不得輕易驅趕搬離。

如果此項目順利獲得審批，之後會由田德隆住房所（Tenderloin Housing Clinic） 作為項目非營利運營商。但最終能否投入使用，還需得到市府無家可歸者監督委員會的批准。

代表華埠的第三區市議員佩斯金向本報表示：「這次的清醒住房計畫，市長沒有尋求華埠小商業及居民意見，強行建設無家可歸者中心在華埠，是不可接受的。我多次已經向無家可歸者協會說不，一定需要諮詢華埠意見，但是他們沒有理會我的建議。華埠正在慶祝新年期間，清醒住房計畫可能會影響華埠經濟的復甦。」

清醒住房 記者李怡

位於乾尼街上的西安麵館店主表示，對於住房計畫並不知情；且自疫情之後店內的生意不好，如在華埠這麼重要的景點街道為無家可歸者提供過渡性住房，估計遊客們更不敢到訪華埠了，到時候商家們的生意會受到不良影響，「那之後華埠的從商和生活環境會不會成為第二個田德隆社區?」

位於北岸旅館對面的中餐廳，店主擔心這一計畫讓本就冷清的生意雪上加霜。（記者李怡／攝影）

市長辦公室回應表示，提議建造清醒住房的地點，旨在讓吸毒人士過清醒的生活，屬於無酒精和無毒品的環境，而並不是一個遊民庇護所。

布里德向社區表示，尚未就地點位置做出最終決定。 她對所造成的任何不便，已多次向社區表示歉意。

自新聞發布會以來，布里德多次回到華埠，並就該計畫宣布之前缺乏民意調查向社區民眾道歉。 市長辦公室隨後發布了一份中文新聞稿，稱市長已與許多社區成員進行了會談，並承諾在做出最終決定之前，將進行充分的社區外展活動。

舊金山市政府和田德隆住房所已定於3月21日召開市政會議，聽取社區意見。 上周四布里德表示，正在考慮該地點的替代方案。