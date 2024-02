縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

社區組織要求州長紐森禁止無人車上路。(取自X平台)

舊金山自駕車 在華埠 被惡意縱火一周後,一個由居民、安全倡導者和工人組成的社區聯盟,19日在華埠召開記者會,要求州長紐森(Gavin Newsom)立即禁止自駕車,並指責自駕車運營危及公共安全。

長期以來,舊金山作為全美自駕車上路的試驗場,對於這項並不成熟的科技一直採取較為寬容的態度。但隨著越來越多的安全事故和抱怨聲的累積,市府和州府不得不出手管制。此前,通用公司旗下的Cruise自駕車就曾在深夜出現拖拽行人的事故,導致執照被吊銷。Waymo自駕車在農曆新年期間在華埠Jackson街被一夥鬧事者惡意攔停,並在車內放置炮竹縱火,大火險些殃及周圍密集的居民樓。

Waymo自駕車大火被撲滅後,自駕車車頂已經「消失」,車輛徹底損毀。(本報檔案照)

名為街道安全和工人聯會(Network For Safety In Our Streets & For Working People)的組織呼籲州政府取消自駕車的運營許可,將之趕出舊金山的街道。組織者艾斯克瓦爾(Edward Escobar)表示,社區已經無法承受這些自駕車帶來的另一場災難。該聯會聲稱紐森對企業的利益唯命是從,不僅否決了限制無人卡車的立法,還接受了Waymo母公司Alphabet1000萬元的競選資金。本報未獲紐森州長辦公室回應。

自2014年以來,加州自駕車已經發生2000起碰撞事故,根據汽車管理局(DMV)的統計,大多數事故都是由Waymo和Cruise報告的。根據國際運輸論壇的一項預估,到2030年,自動駕駛卡車可能會使美國和歐洲對卡車司機的需求減少50%至70%,從而導致200萬至440萬個工作崗位的流失。

自駕車技術尚不成熟,舊金山居民怨聲載道。(街道安全和工人聯會提供)

該組織還得到了獨立工人聯盟(Alliance For Independent Workers)和工黨聯合陣線委員會(United Front Committee for a Labor Party)的支持。他們認為自駕車的發展有利於企業盈利,但犧牲了公眾的利益。

舊金山出租車工人聯盟(San Francisco Taxi Workers Alliance)董事格魯伯格(Mark Gruberg)說,人類司機不會主動撞上消防車、駛入潮濕的混凝土中,也不會撞到行人,然後繼續拖行。

然而,長者和殘障人士社區卻對自駕車表達肯定。安老自助處總裁兼執行長鍾月娟(Annie Chung)表示,自駕車是為老年社區提供安全福祉和交通便利最佳的工具之一。

舊金山盲人和視障人士之家執行長吉奧維那佐(Sharon Giovinazzo)也表示,Waymo為許多殘疾人士提供了無與倫比的獨立性和安全性。

對此艾斯克瓦爾回擊:「由誰來幫忙搬輪椅,拿拐杖?誰來幫助弱勢群體回家的最後一哩?自駕車做不到這些,除非他們繼續配備機器人。」