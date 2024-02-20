縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

社區組織要求州長紐森禁止無人車上路。(取自X平台）

舊金山自駕車 在華埠 被惡意縱火一周後，一個由居民、安全倡導者和工人組成的社區聯盟，19日在華埠召開記者會，要求州長紐森（Gavin Newsom）立即禁止自駕車，並指責自駕車運營危及公共安全。

長期以來，舊金山作為全美自駕車上路的試驗場，對於這項並不成熟的科技一直採取較為寬容的態度。但隨著越來越多的安全事故和抱怨聲的累積，市府和州府不得不出手管制。此前，通用公司旗下的Cruise自駕車就曾在深夜出現拖拽行人的事故，導致執照被吊銷。Waymo自駕車在農曆新年期間在華埠Jackson街被一夥鬧事者惡意攔停，並在車內放置炮竹縱火，大火險些殃及周圍密集的居民樓。

Waymo自駕車大火被撲滅後，自駕車車頂已經「消失」，車輛徹底損毀。(本報檔案照）

名為街道安全和工人聯會（Network For Safety In Our Streets & For Working People）的組織呼籲州政府取消自駕車的運營許可，將之趕出舊金山的街道。組織者艾斯克瓦爾（Edward Escobar）表示，社區已經無法承受這些自駕車帶來的另一場災難。該聯會聲稱紐森對企業的利益唯命是從，不僅否決了限制無人卡車的立法，還接受了Waymo母公司Alphabet1000萬元的競選資金。本報未獲紐森州長辦公室回應。

自2014年以來，加州自駕車已經發生2000起碰撞事故，根據汽車管理局（DMV）的統計，大多數事故都是由Waymo和Cruise報告的。根據國際運輸論壇的一項預估，到2030年，自動駕駛卡車可能會使美國和歐洲對卡車司機的需求減少50%至70%，從而導致200萬至440萬個工作崗位的流失。

自駕車技術尚不成熟，舊金山居民怨聲載道。（街道安全和工人聯會提供）

該組織還得到了獨立工人聯盟（Alliance For Independent Workers）和工黨聯合陣線委員會（United Front Committee for a Labor Party）的支持。他們認為自駕車的發展有利於企業盈利，但犧牲了公眾的利益。

舊金山出租車工人聯盟（San Francisco Taxi Workers Alliance）董事格魯伯格（Mark Gruberg）說，人類司機不會主動撞上消防車、駛入潮濕的混凝土中，也不會撞到行人，然後繼續拖行。

然而，長者和殘障人士社區卻對自駕車表達肯定。安老自助處總裁兼執行長鍾月娟（Annie Chung）表示，自駕車是為老年社區提供安全福祉和交通便利最佳的工具之一。

舊金山盲人和視障人士之家執行長吉奧維那佐（Sharon Giovinazzo）也表示，Waymo為許多殘疾人士提供了無與倫比的獨立性和安全性。

對此艾斯克瓦爾回擊：「由誰來幫忙搬輪椅，拿拐杖？誰來幫助弱勢群體回家的最後一哩？自駕車做不到這些，除非他們繼續配備機器人。」