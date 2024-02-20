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拖車公司涉耍詐數百萬元 市府律師邱信福提告

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市府指出，城市多家拖車公司涉嫌違法拖走汽車，並在車主索回的過程中進行欺詐，市府律師已提出訴訟。（市府律師辦公室提供）
舊金山市府指出，城市多家拖車公司涉嫌違法拖走汽車，並在車主索回的過程中進行欺詐，市府律師已提出訴訟。（市府律師辦公室提供）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）日前宣布，城市多家拖車公司涉嫌違法拖走汽車，並在車主索回的過程中進行欺詐，其受害者大多是講西語和粵語的移民，以及一些車內懸掛殘疾人標識的車主。市府律師已經提出訴訟，要求禁止拖車公司的經營權。

邱信福表示，拖車公司通過非法拖車和誤導詐騙等方式，騙取超過數百萬元。拖車公司的業主為Abigail Fuentes和Jose Badillo。兩人在2018年至2023年期間共經營三家拖車公司，分別是Auto Towing，Joes's towing和Specialty Towing and Recovery，年收入超過200萬元。

調查人員稱，2023年2月至5月期間，拖車公司的員工在未經業主的同意下，私自在一家銀行的停車場懸掛偽造的停車標識，隨後非法拖走多輛汽車。在車主嘗試索要汽車的過程中，員工會以威脅等方式施加壓力，要求車主支付現金。

另外，二人還偽造收入證明，為自己和子女領取政府補助金，獲利超過8.4萬元。檢察人員發現，他們自2018年以來，購置了超過兩處商業房產、多輛汽車和船隻，其中包括一輛價值30萬元的豪華跑車。

市府律師辦公室於去年8月啟動了對拖車公司的法律程序，使得該公司在五年內都沒有資格參與競標或獲得市府合同。今年2月，辦公室加大了打擊力度，提出將徹底禁止拖車公司及其姐妹公司的營運資格。邱信福表示，他們的行為是掠奪性的，以犧牲最弱勢群體的利益為代價，市府沒有興趣與從事非法行為的剝削性企業合作。

地檢長辦公室也在去年10月將該公司的兩位負責人以犯有福利欺詐、重大盜竊和偽證罪提告。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）（市府律師辦公室提供）
舊金山市府律師邱信福（David Chiu）（市府律師辦公室提供）

舊金山 福利 移民

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