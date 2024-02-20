NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民

NBA名嘴巴克利嘲諷舊金山充滿無家可歸的罪犯。（美聯社）

舊金山 失控的遊民 問題已經成為難以抹去的城市符號。就在剛剛過去的NBA全明星周末，NBA名人堂球員、體育評論員巴克利（Charles Barkley）稱舊金山市充滿「無家可歸的罪犯」（Homeless Crooks），讓即將舉辦下一屆全明星賽事的舊金山市顏面掃地。

在電視直播中，巴克利正與勇士 隊當家前鋒格林（Draymond Green）和前印第安納步行者隊球星米勒（Reggie Miller）直播全明星的賽事。格林首先發難，暗諷本屆全明星沒有亮點，「米勒，我們都愛你。不過再也不要在印第安納舉辦全明星賽事了，我希望是在這裡的最後一屆」。

巴克利立即回擊格林的言論，以及勇士隊的主場大通中心（Chase Center）：「米勒，如果你有機會在寒冷的印第安納，或是在舊金山那個充滿無家可歸的罪犯的地方舉辦全明星，你會怎麼選？」巴克利並沒有立即停止他的批評：「你甚至無法在街上行走。」

其他評論嘉賓聽後表示，「我們愛著舊金山」。格林也立即為他所代表的城市辯駁：「你當然可以在那裡走路。」巴克利回懟道：「當然，那要穿著防彈背心。」

金州勇士隊的主場大通中心將在明年舉辦NBA全明星賽事。（記者王子涵／攝影）

很顯然，這不是巴克利第一次批評舊金山的遊民問題。就在2022年勇士隊與達拉斯獨行俠隊的西區決賽第四場比賽中，達拉斯的美航中心屋頂開始漏雨，比賽被迫延誤。巴克利藉此機會感歎道，舊金山急切需要一場降雨；「舊金山沒有如此多的雨水清理街道。舊金山是一座偉大的城市，但所有的髒亂和無家可歸者，你們都要把他們從街道上清理掉。」

灣區華人籃球愛好者James表示，儘管巴克利的言論很刺耳，但某種程度上無法否認這是事實。他表示，自己在學生時期，經常在室外籃球場和當地球友打球，從米慎區的Mission Creek公園，到Hayes Valley籃球場，大家至少每一周都會約一次。但疫情後，經常看到空曠的籃球場被幾位衣衫不整的遊民占據，或是附近街區有遊民帳篷。這樣的環境讓他感到不適，更不會在下班後選擇去那裡打球。

「遊民給城市的負面影響是方方面面的，我希望在明年NBA全明星賽之前，社區中的籃球氛圍能恢復以前，不用再擔心突然出現的無家可歸者。」