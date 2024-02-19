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2024全美華埠小姐參賽佳麗金山亮相 23日舉行加冕晚會

記者王子涵／舊金山報導
十位入選2024年全美華埠小姐的佳麗18日正式在舊金山華埠康年酒家亮相。（記者王子涵╱攝影）
十位入選2024年全美華埠小姐的佳麗18日正式在舊金山華埠康年酒家亮相。（記者王子涵╱攝影）

十位入選2024年全美華埠小姐的佳麗18日在舊金山華埠亮相。主辦委員會在今年放寬了對參賽選手華裔血統的要求，吸引到來自夏威夷、芝加哥、波士頓、舊金山等全美各地的華裔年輕女性參賽。

最終的加冕舞會主題定為「如水玲瓏」，將於23日晚在舊金山聯合廣場希爾頓酒店進行。

主辦方中華總商會主席黎偉傑（Wade Lai）感謝華埠社區的支持，希望周五晚上的加冕舞會能夠為參與者帶來美好的體驗，並為次日的農曆新年大遊行預熱。

入選的十位佳麗為，朱玉珊（台山）、李馨（南京）、劉華倩（新會）、馬楚惟（湖北）、黃美華（花縣）、譚家凌（中山）、余蘊資（成都）、余敏知（潮州）、張智怡（廣州）、趙紫嫣（河南）。

全美華埠小姐競選的歷史超過60年，是海外華人社會歷史最悠久的選美比賽。今年的競選委員會全部由年輕一代組成，包括中華總商會董事方文龍、李婉兒、熊可慈。委員會希望改變過去以單純選美為目的，將提升女性地位、公共演講能力、職業發展、傳統文化傳承等作為重點，為參賽者提供全方位的服務。

以前參賽者必須是美國公民或永久居民。而對於多種族華人參賽者，比賽要求其父親必須為華人。

今年參賽資格被擴大為17歲到28歲之間，擁有至少25%華裔血統的未婚女性，只要父母有一方為華裔血統就可以參賽，同時向綠卡或F1學生簽證的留學生開放。

競選委員會委員李婉兒曾是2014年全美華埠小姐「第三公主」的稱號，也是中華總商會新一屆委員會中最年輕的女商董。她表示，最終的獲獎者將在賽後參加社區活動，與民選官員、社區組織交流，擴大交際圈，提升女性力量，為之後的職業道路做準備。

舞會助理總監Gladys Chiu表示，進入新時代，女性力量被愈加肯定，社會對美的定義也多元化，大會在秉承傳統之餘，亦在積極求變。比賽將以發揚華埠精神、鼓勵選手互相支持為目標，包含有健美與體態展示，以及壓軸的問答環節。

十位入選2024年全美華埠小姐的佳麗18日正式在舊金山華埠康年酒家亮相。（記者王...
十位入選2024年全美華埠小姐的佳麗18日正式在舊金山華埠康年酒家亮相。（記者王子涵╱攝影）
2023年全美華埠小姐得主徐莊婕。（記者王子涵╱攝影）
2023年全美華埠小姐得主徐莊婕。（記者王子涵╱攝影）

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