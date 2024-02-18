社區青年中心慶農曆新年 布里德、梅義加、安世輝同歡

參與活動的全體人員合影。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長布里德參17日加由社區青年中心（CYC）在海洋大道（Ocean Ave）的Unity Plaza廣場舉辦的慶祝農曆新年活動。加州 第19區眾議員丁右立、舊金山市議員安世輝、梅義加，舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu）、日落區警局分局長Brien Hoo等官員出席活動。

雖然現場下起了小雨，但不少華人 仍然帶著全家大小一起前來參與。除了舞獅、舞龍、毛筆字等多元春節文化藝術表演外，現場搭有不少本地的商家攤位，為人們提供服務。

Unity Plaza廣場舉辦的農曆新年活動中不乏春節裝飾品製作工藝。（記者楊逸辰／攝影）

先有遊行隊伍跟隨春節特色的舞龍在海洋大道打鼓敲鑼，慶賀新春。活動開始後，又有舞獅在舞台上表演「獅王醉酒」。更有不少紅色燈籠、春節剪紙等華裔新年裝飾，現場農曆春節的文化氣息濃厚。

市議員梅義加感謝當地的海洋大道協會（Ocean Avenue Association）、Ocean Incubators等社區組織為本地的商業和居民做出的貢獻。她表示，這些社區組織不僅貢獻優異，而且在社區中作為領袖，保障了居民的安全，貫徹了政府在社區中的建設。

市長布里德在發表講話。（記者楊逸辰／攝影）

布里德表示，舊金山慶祝新春多年，活動已經辦的規模越來越大。當天雖然下雨，但人們不讓雨水阻礙大家聚集一起慶賀春節。她知道新年的雨水象徵著好運，相信龍年一定是充滿繁榮的年份。她說，舊金山在去年一年做到了許多了不起的成就，亞裔仇恨犯罪已經降低了90%，這是所有人共同努力的成果。

議員安世輝表示，海洋大道這片區域從前舊金山市議會議長余鼎昂開始推動建設，在市議員梅義加的領導下成果變得越來越大。「華人社區不再是單單就在華埠了，而是分散在城市的每一個部分。這是舊金山的美麗之處，是城市的多元化，那麼多不同的街區展現出不同的文化。」

兩頭舞獅正在現場表演。（記者楊逸辰／攝影）

Brien Hoo是舊金山日落區的警局分局長，他在各位慶賀新年的同時，也提醒大家要防範詐騙。他表示，最近的網路紅包詐騙猖獗，人們需要多多警覺注意。海洋大道隸屬的警局員工可以提供多種語言幫助指導。他推薦各位社區成員關注警局發布的通知消息，以隨時瞭解治安的最新情況。