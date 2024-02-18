黃文光設計習近平送拜登伴手禮 作品國父紀念館展至19日

景德鎮陶瓷美術大師黃文光作品展17日剪綵。（記者劉先進／攝影）

景德鎮陶瓷美術大師黃文光作品展17日下午在金山國父紀念館剪綵。黃文光是中國陶瓷之都景德鎮非物質文化遺產青花代表性傳承人。去年拜登 和習近平 在舊金山 亞太經合組織峰會APEC會晤萬眾矚目，習近平贈送給拜登總統的手工茶具，他參與設計。

46年藝術職業生涯中，黃文光屢獲陶瓷美術百花獎，景德鎮突出貢獻人才等榮譽。他回憶，1977年13歲學習陶藝。所在的宇宙瓷廠以製作出口外銷瓷器為主。通常日用瓷，均為圓形。利用機器壓制，能快速成型。但他和團隊決定，在圓形基礎上突破，製造八角形。傳統的青花陶瓷，印刷形狀是一朵朵的、大花配合小花。他設計二方連續圖。這次設計八角瓷器，是從產品外銷到低端國內市場，到大規模出口海外市場的轉折點。

景德鎮陶瓷美術大師黃文光作品展17日剪綵。（記者劉先進／攝影）

黃文光說，上世紀90年代，他所在的宇宙瓷廠和景德鎮瓷用化工廠合作，取得技術突破，首創用釉中彩工藝大規模生產青花瓷，風頭一時無兩。彼時，景德鎮將各大陶瓷廠整合成陶瓷集團，希望打包上市。業內赫赫有名的陶瓷美術百花獎，也在整合。同年將舉行首屆瓷都景德鎮杯國際陶瓷精品大賽。

各專家組成的組委會定期檢查，查看瓷廠是否研製新品。黃文光和同事也在思考，工廠的日用瓷成批量生產，與手工製作的藝術陶瓷不可同日而語。如青花瓷，「白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬」，需採傳統釉上彩技法。在胚胎上繪畫。用彩料在燒成的白釉瓷或單色瓷釉面上繪製各種紋飾，經二次入窖，低溫（600-700度）固化彩料而成。但此法燒製顏色不熟，易掉色，要加含鉛的助溶劑。瓷器若出口到海外，不符當地對重金屬的標準。

2017年，習近平到訪美國，送給前總統川普一套青花胭脂紅扒花山水描金茶器，是黃文光設計。這一套茶具，和習近平送給拜登的伴手禮類似設計。（記者劉先進／攝影）

黃文光和團隊採用釉中彩技法。在瓷胎上貼青花的顏色，再經一次高溫快燒，將青花顏料沉降到釉中，冷卻後釉面封閉。此法無鉛溶出，解決出口對重金屬含量的要求。黃文光參與的作品「牡丹」青花鬥彩46頭西餐具，還榮獲首屆瓷都景德鎮杯國際陶瓷精品大賽頭獎。

1985年，黃文光在宇宙瓷器廠工作時，中國外交部需生產貼有國徽的青花瓷。青花瓷為藍色，國徽以紅色和金色為主。若貼的國徽和實物一樣，不太美觀。為統一色調，決定使用藍色國徽，與青花同色調。此舉經外交部特批，非常罕見。

黃文光在現場介紹作品。（記者劉先進／攝影）

他後來被特聘為景德鎮澐知味陶瓷文化有限公司豐瑤國禮瓷首席藝術總監。參與設計的禮瓷，用於國家領導人互訪時，送給外國元首的伴手禮。比如，2017年，習近平到訪美國，送給前總統川普一套青花胭脂紅扒花山水描金茶器，為他設計。2023年習近平和拜登在舊金山APEC峰會會晤，美中關係迎來轉折點。習近平送給拜登的胭脂紅描金扒花瓷器，他參與設計。如今，他希望透過展覽等活動，在海內外傳承璀璨的景德鎮陶瓷文化。

江西省工藝美術協會、景德鎮陶瓷大學、醉楓堂國際藝術協會、表妹米粉餐飲有限公司主辦展覽。聯合市副市長王耀明、舊金山國父紀念館館長陳夏儀、黃文光的妹妹、表妹米粉東主黃文艷、舊金山中華藝術學會會長張培椿、美國收藏家協會會長劉建銘、北美嶺南畫會副會長蕭日明、知名畫家張逸平、中國畫學會（美國）副會長鄭澤傑、舊金山中華藝術學會顧問李玉玲、旗風堂創始人沈籽蘇、中美文化藝術協會榮譽會長李一冰等出席。

此次展覽將持續到19日，時間為上午10時到下午4時。