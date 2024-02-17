金山小企業首年免註冊費 延長至明年6月30日

舊金山市長布里德(中)與市府官員、市議員宣布，將小企業第一年免註冊費用的政策延長至2025年6月30日。（記者李怡／攝影）

為支持舊金山 小商業的發展，舊金山市長布里德、市議員盧凱莉(Hillary Ronen)與小商業中心主管宣布，將小企業第一年免註冊費用的政策延長至2025年6月30日。

舊金山第一年免費計畫，免除新建和擴建小企業的第一年許可證、執照和商業登記費用。此計畫自布里德於2021年啟動以來，已有約6211家企業受益，其中3947家新註冊企業，其餘則是現有企業增設的連鎖店面。舊金山市府共免除了超過258萬元的費用。

舊金山市議員盧凱莉（左一）與市長布里德(左二)走訪小商業餐廳。（記者李怡／攝影）

布里德15日向媒體表示，市府推出首年免費計畫，是為了確保舊金山的小型企業在初創階段獲得充足福利 、支持和節約成本，這也是企業在創造時的關鍵期。透過此一計畫，可以降低舊金山的創業壁壘，並支持到了數千家小企業。

舊金山市長布里德(左)走訪小商業餐廳，了解企業需求 。（記者李怡／攝影）

盧凱莉表示，自首年免費計畫推出的兩年多時間，給小企業們帶來了積極的影響，再延長一年希望惠及更多的商埠，給舊金山經濟帶來活力。

舊金山財務長西斯內若斯（José Cisneros）表示，舊金山每年總收入不超過500萬元的新創企業，或是正在計畫開連鎖分店的企業，都有資格享受這一政策優勢。

註冊流程很簡單。當法人向市財務和稅務辦公室填寫註冊申請時，系統會自動篩選是否有資格享受第一年免費。對於符合資格並同意註冊的人，可以立即註冊。個人會收到一封電子郵件和信件，許可機構會當場確認資格並免除費用。

2024年1月起，舊金山為恢復經濟活力，對規畫法規進行了100多項修改，以放寬五個主要類別的商業限制，包括允許底層有更多商業用途、解除酒吧和餐廳的限制、為音樂場所納入新的酒類許可證、為夜間娛樂場所，酒吧和餐廳註冊啟用優先處理。