競選連任阿縣議員 麥利：5年35億建設遊民住房

競選連任阿縣第四區議員的麥利說，阿拉米達縣面臨遊民和住房等危機問題。（記者劉先進／攝影）

競選連任阿拉米達縣第四區議員的麥利（Nate Miley）對本報表示，阿縣面臨遊民 和住房等危機問題。若灣區住房債券 通過，算上阿縣五年內考慮支出25億元的計畫，該縣將投入35億建設可負擔房等房屋資源，以緩解危機。

麥利說，阿拉米達縣面臨兩大問題，分別是遊民危機和精神健康危機。此外，還有圍繞醫療保健、社會服務、囚犯服務、刑事司法改革等問題。此外，阿縣議會幾乎將面臨完全更替，除他之外，幾乎是全新的縣議會，「需要當選者不僅有責任感，且有經驗，有關係，瞭解問題，瞭解選民，採取措施」。

針對遊民問題，麥利表示，阿縣2022年已決定未來五年支出25億的計畫，幫助所有流落街頭的人找到穩定住房，提供支持性和配套服務。他也是灣區住房金融局的成員，該局正在考慮發行地區住房債券，如果該債券在今年11月獲得通過，將為阿拉米達縣的可負擔房提供10億元新資金。

此外，阿縣選民此前通過了W法案（在阿縣10年內額外徵收0.5%的銷售稅），但針對法案的起訴，法院還未做出判決。麥利指出，如果贏下官司，預計法案可收集5億元的普通基金，以提供住房服務；若住房債券也通過，阿縣可以建造更多的住房，再加上其他資源，讓遊民不再流落街頭。

阿拉米達縣的遊民帳篷多。（記者劉先進／攝影）

在任何一個晚上，加州 有超17萬人露宿街頭或住在庇護所。這些人中，四分之一患有嚴重的精神疾病。麥利說，加州已在執行「社區援助、復元及賦權法案（Community Assistance, Recovery, and Empowerment, CARE）」，授權特定成年人向民事法院提出申請書，請求制定自願的CARE協議或法院命令的計畫，其中包括為未接受治療的精神分裂症或其他精神病性障礙患者提供治療、住房支持和其他服務。阿縣須落實到今年的立法，由CARE法院的法官決定，患者是否需強制治療。

麥利表示，遺憾的是，基於第43號法案（擴大可被非自願精神拘留或強制接受治療的人群範圍），阿縣本可擴大能力，進行更多的監護工作，但縣府已決定推遲實施法案，因為還不具備全面實施法案所需的資源，但在最低限度上與CARE法庭合作。此外，阿縣還將繼續努力為心理健康計畫投入更多資金，讓人們接受治療。他表示，目前工作中的最大挑戰就是，讓縣議會願意動用更多的資源解決問題。