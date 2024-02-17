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麥法恩回鍋參選舊金山市長 48小時籌得20萬

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山開始復甦。（麥法恩提供）
舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山開始復甦。（麥法恩提供）

舊金山市長競選戰又加入了一名實力候選人，前市長麥法恩（Mark Farreell）在宣布開啟競選的48小時內，就籌得20萬元資金。他在接受本報訪問時，直言對城市過去五年的衰落感到痛心，並認為，現任市長布里德（London Breeed）的執政是失敗的。他曾擔任七年第二區市議員、一年代理市長，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山開始復甦。

舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山開始復甦。（麥...
舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山開始復甦。（麥法恩提供）

目前市長競選中的另外兩位候選人都偏向溫和派，包括李維家族（Levi Strauss&Co）繼承人羅瑞德（Daniel Lurie）和現任第11區市議員安世輝（Ahsha Safaí），競選將異常激烈。

麥法恩出生於舊金山，兒時許多時光都在華埠度過。他表示，自己在華埠聖瑪麗大教堂（St. Mary's Church）接受洗禮，10歲時為華埠基督教青年會（YMCA）籃球隊效力，華埠是城市中不可多得的社區。在擔當市議員期間，華埠社區領袖為他起了中文姓名「麥法恩」。

談及華埠近些年遭受到的苦難，包括亞裔仇視、商業盜竊和搶劫，麥法恩表示，流失警員是市府最大的過失。在競選首日記者會上，他便拋出三個重磅承諾：開除現任警長、阻止所有對警局預算的削減、在一年內清處大型遊民帳篷。他向本報表示，過去的五年有500名警員離開了警局，造成警員人數20%的缺口，警局缺乏市府必要的財政支持，才導致全市各個社區包括華埠的治安事件。

麥法恩將自己的政治立場定位為中間派和對商業友好，反映了城市多年累積的挫敗，即糟糕的公共治安和經濟下滑。他強調，自己與布里德最大的不同，在於他有私人商業和金融領域20多年的經驗，有能力解決市府面臨的逾15億元赤字，從而為更多市府部門和社區提供必要的資源。

他並指出，小商業對於華埠經濟極為重要，並提出所有年收入低於500萬元的小商業都應該被免除商業稅。

麥法恩表示，近日在華埠熱議的旅館改建遊民可負擔住房的「清醒住房」（Sober Living）項目，是市府又一個領導力失敗的例子。

在前任華裔市長李孟賢（Ed Lee）在任期內去世後，時任第5區市議員的布里德被任命為代理市長，僅一個月後市議會又任命麥法恩為新的代理市長。在2018年的市長特殊選舉中，麥法恩未選擇競選。

舊金山前市長麥法恩（左）加入市長角逐戰，並將自己的政治立場定位為中間派和對商業友...
舊金山前市長麥法恩（左）加入市長角逐戰，並將自己的政治立場定位為中間派和對商業友好。（麥法恩提供）

華埠 舊金山 遊民

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