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新創公司Instacart削減成本 3月底前裁員250人

編譯組／綜合報導
舊金山食品雜貨快遞新創公司Instacart，計畫裁員250人。（美聯社）
舊金山食品雜貨快遞新創公司Instacart，計畫裁員250人。（美聯社）

據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，Instacart公司近日宣布，計畫裁員250人，約占其員工總數的7%。這家舊金山公司公布的2023年第四季度業績喜憂參半。

這家食品雜貨快遞公司的執行長西莫（Fidji Simo）在致股東的信中表示，裁員是為了削減成本和調整投資方向。Instacart在提交給美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的一份文件中表示，預計大部分裁員將在3月底前完成。

西莫在信中說：「這將使我們能夠重塑公司，實現機構精簡，從而專注於我們最有前途的計畫，我們相信這些計畫將長期改變我們的公司和行業。我相信，這將使我們能夠以更高的專注度和效率向前推進。」

Instacart 沒有透露有多少本市員工將受到裁員的影響，發言人查森（Kristin Chasen）拒絕就裁員發表評論。

該公司在去年第四季度報告中宣布了裁員計畫。在此期間，該公司的銷售額為8億3000萬元，利潤為1億3500萬美元，約合每股44分。與一年前的同一季度相比，Instacart在上市並大幅擴充股票數量之前，銷售額為7億5700萬元，利潤為1億900萬元，約合每股收益1.11元。

根據Instacart向美國證券交易委員會提交的文件，該公司預計將因重組產生1900萬至2400萬元的費用，公司計畫在今年第一季度確認其中的大部分費用。

除裁員外，Instacart還宣布營運長夏爾馬（Asha Sharma）16日已遞交辭呈。Instacart在提交給美國證券交易委員會的文件中說，夏爾馬將於3月1日離開公司。

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