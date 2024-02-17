我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

加州學童有感冒症狀仍可上學 華人家長轟：學校像病毒練蠱場

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
加州再放寬學童感冒上課標準，即便有咳嗽鼻水症狀，仍能繼續上學。圖為南灣一處公立小學教室。（記者孫愛薇／攝影）
加州再放寬學童感冒上課標準，即便有咳嗽鼻水症狀，仍能繼續上學。圖為南灣一處公立小學教室。（記者孫愛薇／攝影）

新冠疫情期間如有感冒症狀，學校建議學童回家休息，新冠陽性更強制在家隔離。不過，根據福新新聞網（Fox News）報導指出，加州學校逐漸放寬學童的上學規定，不只沒有實施嚴格的口罩令，也不限制有感冒症狀的學童需配戴口罩，對僅有咳嗽、喉嚨痛的學子敞開入學大門。華人家長大嘆，學校就像是病毒的練蠱場。

目前加州政府規定，學生即使有咳嗽和感冒症狀，包括流鼻涕、鼻塞、打噴嚏或身體疼痛，也可以照常上學，從幼兒園到大學都適用，但對於同時伴隨有發燒、無法控制的咳嗽或呼吸困難的孩子，僅「建議」在家休息。

根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health ,CDPH）規定，即使患有傳播力的「紅眼症」，只要沒有視力問題、疼痛或受傷狀況，還是可以上學；沒有腦震盪或其他感染問題下，僅有頭痛、身體疼痛的孩子也可以上學。

福斯新聞網專訪加州公共衛生廳，並得到回應指出，加州已更新對新冠檢測呈陽性的個人建議，僅建議患者「監控症狀」，如有發燒不適，「應待在家中」。檢測陽性後，個人不再需要至少待在家中五天，只要患者開始感覺好轉，即表示症狀輕微且改善，在未服用退燒藥物的情況下，24小時內沒有發燒，就可以返回工作或學校。對於新冠陽性的學生，加州公共衛生廳建議繼續戴口罩10天，避免新冠病毒的傳染。

一位居住在南灣的華人家長表示，公校對於有感冒症狀的學童仍可以繼續上學，只要24小時內沒有發燒、嘔吐或腹瀉即可，但從入冬以來，小孩鼻水從來沒有停過，也時不時把感冒症狀傳染到全家，一人中獎、全家一起生病，學校彷彿大型「練蠱場」，整個冬天下來，從新冠病毒、A型流感到腺病毒、腸病毒，幾乎每個月都中一次獎。

小孩就讀私校的南灣家長吳太太則表示，學校對於感冒症狀的限制比較嚴格，只要症狀比較嚴重，例如咳嗽、流鼻水等，都可能被視為嚴重症狀，希望孩童在家好好休息，可能也因此減少感冒傳染的機會，這個冬天只感冒了一次。

加州 口罩 檢測

上一則

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

延伸閱讀

減少斷電 加州公共事業委員會清潔能源補助金項目申請

減少斷電 加州公共事業委員會清潔能源補助金項目申請
加州開放學童有感冒症狀仍可上學 家長批學校如練蠱場

加州開放學童有感冒症狀仍可上學 家長批學校如練蠱場
全美房價 北加聖荷西最貴 前10有8個在加州

全美房價 北加聖荷西最貴 前10有8個在加州
修訂加州47號提案 選民爭取11月公投

修訂加州47號提案 選民爭取11月公投
大氣河周末再襲加州 聖嬰現象消退 3月起降雨將減少

大氣河周末再襲加州 聖嬰現象消退 3月起降雨將減少

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃