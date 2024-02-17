加州學童有感冒症狀仍可上學 華人家長轟：學校像病毒練蠱場

加州再放寬學童感冒上課標準，即便有咳嗽鼻水症狀，仍能繼續上學。圖為南灣一處公立小學教室。（記者孫愛薇／攝影）

新冠疫情期間如有感冒症狀，學校建議學童回家休息，新冠陽性更強制在家隔離。不過，根據福新新聞網（Fox News）報導指出，加州 學校逐漸放寬學童的上學規定，不只沒有實施嚴格的口罩 令，也不限制有感冒症狀的學童需配戴口罩，對僅有咳嗽、喉嚨痛的學子敞開入學大門。華人家長大嘆，學校就像是病毒的練蠱場。

目前加州政府規定，學生即使有咳嗽和感冒症狀，包括流鼻涕、鼻塞、打噴嚏或身體疼痛，也可以照常上學，從幼兒園到大學都適用，但對於同時伴隨有發燒、無法控制的咳嗽或呼吸困難的孩子，僅「建議」在家休息。

根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health ,CDPH）規定，即使患有傳播力的「紅眼症」，只要沒有視力問題、疼痛或受傷狀況，還是可以上學；沒有腦震盪或其他感染問題下，僅有頭痛、身體疼痛的孩子也可以上學。

福斯新聞網專訪加州公共衛生廳，並得到回應指出，加州已更新對新冠檢測 呈陽性的個人建議，僅建議患者「監控症狀」，如有發燒不適，「應待在家中」。檢測陽性後，個人不再需要至少待在家中五天，只要患者開始感覺好轉，即表示症狀輕微且改善，在未服用退燒藥物的情況下，24小時內沒有發燒，就可以返回工作或學校。對於新冠陽性的學生，加州公共衛生廳建議繼續戴口罩10天，避免新冠病毒的傳染。

一位居住在南灣的華人家長表示，公校對於有感冒症狀的學童仍可以繼續上學，只要24小時內沒有發燒、嘔吐或腹瀉即可，但從入冬以來，小孩鼻水從來沒有停過，也時不時把感冒症狀傳染到全家，一人中獎、全家一起生病，學校彷彿大型「練蠱場」，整個冬天下來，從新冠病毒、A型流感到腺病毒、腸病毒，幾乎每個月都中一次獎。

小孩就讀私校的南灣家長吳太太則表示，學校對於感冒症狀的限制比較嚴格，只要症狀比較嚴重，例如咳嗽、流鼻水等，都可能被視為嚴重症狀，希望孩童在家好好休息，可能也因此減少感冒傳染的機會，這個冬天只感冒了一次。