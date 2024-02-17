孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

今年以來，灣區校園被多種感冒病毒夾擊，就有華人家長一個月內感冒四次。（記者孫愛薇／攝影）

舊金山灣區 歷經一個多月來的暴風雨，以及氣溫數次驟降，感冒、流行性感冒、新冠病毒與腺病毒在學校流竄，學童從學校感染後，再傳染給家中其他成員。一位居住在北加矽谷 的華人家長李太太，就提到自己家這一個月來，被一波接一波的感冒病毒襲擊，大人、小孩無一倖免，自己一年多都沒有感冒過，這個月就感冒四次，直呼身心都很累。

談到這次全家感冒的起因，李太太說，應是從剛滿六歲的女兒開始，猜測是從學校被同學感染到腺病毒，小朋友先是紅眼睛，伴隨喉嚨痛、發燒，沒有咳嗽，整個病程大約三天好轉，沒想到女兒才剛好，換成照顧孩子的家長被傳染感冒病毒，開始全身不適。

李太太與先生的病情較為嚴重，不僅發燒整整三天，還感染了結膜炎，眼睛非常不適，退燒後又開始狂咳，一天到晚咳不停。病情最嚴重時，先生不得不請假一天在家休息；李太太因為還要照顧一歲幼兒，拖著生病的身體繼續照顧小孩，沒能好好休息。

最後這波感冒，家中最小的孩子也受到感染，全家都輪流受到感冒襲擊。李太太無奈地說：「大女兒班上大家都在咳，我們家這一個月內，已經被傳染四波感冒。」她沒有遇過這麼密集被傳染感冒的情況，竟然可以讓自己一個月內就生病四次，咳到肋骨都在痛。

對於加州 政府放寬感冒症狀的上課標準，李太太表示，「我覺得根本沒有人管政策，我看到的是，孩子流鼻涕、咳嗽，都繼續上學，老師沒有落實有症狀的學童測量體溫」。校方不測量體溫，無法具體知道哪些孩子在發燒，需要留在家裡休息。

身為全職媽媽的李太太表示，孩子不舒服、發燒，一定讓他們在家休息。雙薪家庭無法臨時托兒，只要孩子還能上學，還是得送上學，她認為，這也是為什麼學校病毒那麼多又猛烈。