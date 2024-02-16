排放甲烷 灣區垃圾填埋公司遭重罰16萬

灣區空氣質量局宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元。(取自空氣質量局線上會議截圖）

灣區 空氣品質管理局在1月31日的會議上，宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元，因其在2019年列治文市的填埋工作中違反空氣質量條例。

西康曲柯士達縣的垃圾填埋場自2007年以來已經關閉，但其垃圾填埋區所產生的廢棄仍需要收集處理。一家名為Republic Services的廢物回收公司負責該業務。有機廢物分解會產生如甲烷、二氧化碳和其他氣體。這些氣體必須通過減排系統進行收集，由於未遵守空氣質量局的規定，這家公司已經收到13份違規通知，涉及地面洩漏、可見排放、氣體收集系統失靈等違規行為。

空氣質量局執行官費恩（Philip Fine）表示，除了對周邊社區的空氣造成負面影響外，垃圾填埋場所排出的甲烷還是一種強力的溫室氣體，是導致氣候變化的主要因素。他強調，為確保當地空氣質量和全球氣候得到保護，對氣體收集系統進行維護至關重要。

當類似設施違反空氣質量條例時，空氣質量局會發出違規通知，並限定在10天內進行回應，並提交一份改善的行動說明，包括立即關閉某些業務，或改變設施等行為以達到要求。