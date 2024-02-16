排放甲烷 灣區垃圾填埋公司遭重罰16萬
灣區空氣品質管理局在1月31日的會議上，宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元，因其在2019年列治文市的填埋工作中違反空氣質量條例。
西康曲柯士達縣的垃圾填埋場自2007年以來已經關閉，但其垃圾填埋區所產生的廢棄仍需要收集處理。一家名為Republic Services的廢物回收公司負責該業務。有機廢物分解會產生如甲烷、二氧化碳和其他氣體。這些氣體必須通過減排系統進行收集，由於未遵守空氣質量局的規定，這家公司已經收到13份違規通知，涉及地面洩漏、可見排放、氣體收集系統失靈等違規行為。
空氣質量局執行官費恩（Philip Fine）表示，除了對周邊社區的空氣造成負面影響外，垃圾填埋場所排出的甲烷還是一種強力的溫室氣體，是導致氣候變化的主要因素。他強調，為確保當地空氣質量和全球氣候得到保護，對氣體收集系統進行維護至關重要。
當類似設施違反空氣質量條例時，空氣質量局會發出違規通知，並限定在10天內進行回應，並提交一份改善的行動說明，包括立即關閉某些業務，或改變設施等行為以達到要求。
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