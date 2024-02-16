我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

排放甲烷 灣區垃圾填埋公司遭重罰16萬

記者王子涵／舊金山報導
灣區空氣質量局宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元。(取自空氣質量局線上會議截圖）
灣區空氣質量局宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元。(取自空氣質量局線上會議截圖）

灣區空氣品質管理局在1月31日的會議上，宣布對西康曲柯士達縣的一家垃圾填埋公司處以重罰16萬元，因其在2019年列治文市的填埋工作中違反空氣質量條例。

西康曲柯士達縣的垃圾填埋場自2007年以來已經關閉，但其垃圾填埋區所產生的廢棄仍需要收集處理。一家名為Republic Services的廢物回收公司負責該業務。有機廢物分解會產生如甲烷、二氧化碳和其他氣體。這些氣體必須通過減排系統進行收集，由於未遵守空氣質量局的規定，這家公司已經收到13份違規通知，涉及地面洩漏、可見排放、氣體收集系統失靈等違規行為。

空氣質量局執行官費恩（Philip Fine）表示，除了對周邊社區的空氣造成負面影響外，垃圾填埋場所排出的甲烷還是一種強力的溫室氣體，是導致氣候變化的主要因素。他強調，為確保當地空氣質量和全球氣候得到保護，對氣體收集系統進行維護至關重要。

當類似設施違反空氣質量條例時，空氣質量局會發出違規通知，並限定在10天內進行回應，並提交一份改善的行動說明，包括立即關閉某些業務，或改變設施等行為以達到要求。

灣區

上一則

全國護理員日 安樂居專業照顧分享幸福感

下一則

州眾議員米婭邦塔 屋崙華埠拜年 餐廳東主盼州府安排巡邏警

延伸閱讀

AT&T擬終止有線電話 灣區民眾不滿

AT&T擬終止有線電話 灣區民眾不滿
高管偷公司電腦賣錢 員工:難理解

高管偷公司電腦賣錢 員工:難理解
芭芭拉李：灣區基本時薪應50元才符合現實

芭芭拉李：灣區基本時薪應50元才符合現實
超級盃團結灣區人的心

超級盃團結灣區人的心
3月總統初選選票 灣區陸續寄出

3月總統初選選票 灣區陸續寄出

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機