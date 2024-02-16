州眾議員米婭邦塔 屋崙華埠拜年 餐廳東主盼州府安排巡邏警

州眾議員米婭·邦塔（左二）和阿拉米達縣估值官羅峰（右二）一行，15日下午到屋崙華埠拜年。（記者劉先進╱攝影）

加州 第18區眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）和阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）一行，15日下午到屋崙華埠 拜年，這也是米婭·邦塔就任來，首次在農曆新年給華埠商戶送新春祝福。

金牌燒臘店東主Gigi表示，今年餐廳生意下降20%，有擔心屋崙治安嚴峻，不敢來華埠消費。「非常需要州府官員的幫助，派遣警員到華埠巡邏，增加民眾安全感。」

州眾議員米婭·邦塔一行，15日下午到屋崙華埠拜年，（記者劉先進╱攝影）

在屋崙華埠警員黃煒進（Wesley Huynh）、Tony Chang，屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen），東灣台山同鄉會華埠社安隊及負責人馬作林，加州廢品回收公司（California Waste Solutions, Inc.）越華裔發言人Andy Duong等陪同下，米婭·邦塔一行從陳煥瑛公園出發，沿路經過超市、雜貨鋪和商店，恭賀商戶龍年大吉，財源廣進。

新開兩個月的餐廳喜粵居東主黃若琳說，歡迎州參議員走訪華埠，帶來更多人氣，繁榮華埠經濟。也希望有更多人能找到穩定工作，城市發展更好。在金牌燒臘店，聽到東主Gigi介紹，開業30年。米婭·邦塔好奇詢問，開業久的秘訣。Gigi笑答，「努力工作！」餐廳營業到深夜淩晨。

州第18區眾議員米婭·邦塔（右二）和東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林（右一）一行，給金牌燒臘店東主Gigi（左二）拜年。（記者劉先進╱攝影）

米婭·邦塔說，「那我下次吃夜宵，你在不在？」Gigi打趣說，「好可惜，我那時下班了，但還是歡迎過來品嘗美食。」她說，熱烈歡迎州府官員走訪，希望派遣更多公路巡警到華埠和屋崙巡邏，增強治安，度過如今罪案飆升的危險時刻。餐廳今年生意下降20%，周邊也有商戶停業，「我們真的需要州府幫助。接下來屋崙華埠也有新年巡遊，希望有更多活動，帶動人流到華埠。」

米婭·邦塔說，在疫情中間，華埠經歷亞裔仇恨風潮，這讓所有人都心碎，需要透過執法、支持小企業、加強教育等方面的共同努力，「我們與亞太裔社區並肩作戰。」

她說，作為州府官員，也一直在幫助華埠和亞裔社區爭取資源，包括額外資金，支持社區組織和社區衛生中心。在遏制犯罪方面，州長已派遣公路巡警到屋崙和東灣執法。但不能僅依靠逮捕徹底解決公共安全。州府需要持久投資於青少年，確保他們有強大的課後教育計畫，確保人們有工作，確保企業家得到支持和資助。州府可以支持類似屋崙停火計畫，減少社區中的暴力和傷害。