裁員多 學者仍看好金山經濟

圖為昔日人聲鼎沸、如今空蕩蕩的舊金山Westfield購物中心。（美聯社）

舊金山 今年開年局面令人感到沮喪，除了Salesforce、谷歌、微軟、亞馬遜和許多其他科技企業持續進行大規模裁員 ，市中心商店也不斷關門。

2024年是舊金山關鍵的一年，因為今年將舉行市長選舉，還要面對迫在眉睫的巨額預算赤字。除了一連串負面消息，舊金山疫後的復甦速度也是全國最慢的主要城市之一；受到勞工普遍遠距工作的影響，舊金山辦公大樓空置率創下歷史新高，大眾交通系統載客人數、零售商店客流量和旅遊業景氣也仍遠低於2019年的水準。

然而，經濟學家表示，儘管如此，舊金山經濟其實仍相對強勁，尤其是就業市場。根據加州 公布的數據，舊金山去年12月的失業率為3.5%，雖然高於2022年同期的2.2%，但在過去幾個月中相對保持平穩。

燈塔經濟（Beacon Economics）創始合夥人桑柏格（Chris Thornberg）說：「灣區的經濟沒有問題，這艘船仍在水面上航行，仍在繼續前往它要去的地方，這是可以接受的。」

儘管舊金山面臨挑戰，但六位經濟學家向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）重申，他們預測，就算遠距工作引發巨額預算赤字、導致更多居民和企業逃離舊金山，最壞的「厄運循環」（doom loop）現象也不會發生。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）說：「我希望大家不要驚慌，因為我不認為我們已處於厄運循環之中，也不認為我們會走向大規模衰退。雖然我們仍面臨風險，我們還在掙扎，但更多的是平穩、緩慢的復甦。」

桑柏格表示，厄運循環的想法是荒謬的。他指出，儘管舊金山市中心面臨挑戰，但市中心以外的地區卻充滿活力。桑柏格認為，由於科技業在疫情期間過度發展，如今的大規模裁員是一種重新調整，並非是崩潰。

桑柏格說：「科技業在2021年太瘋狂，業者抓住機會狂撈一筆。現在世界正在恢復正常。」

伊根表示，儘管過去15個月全球科技公司裁員數十萬人，但本地科技公司就業人數並沒有減少太多，顯示許多科技公司的裁員行動發生在灣區以外的地區。Live Data Technologies所做的一項研究表明，100%遠距工作的勞工被裁員的可能性較大。

不過，伊根也指出，根據銷售稅和零售業失業率數據，與加州其他地區相比，舊金山的零售業「特別脆弱」。他說：「舊金山的商業大樓空置率非常高，飯店入住率很低，零售銷售復甦乏力，人口回升速度也很慢，主要是受到遠距工作的影響，但這似乎一個無可逆轉的趨勢。」