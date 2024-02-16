我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

裁員多 學者仍看好金山經濟

編譯廖宜怡╱綜合報導
圖為昔日人聲鼎沸、如今空蕩蕩的舊金山Westfield購物中心。（美聯社）
圖為昔日人聲鼎沸、如今空蕩蕩的舊金山Westfield購物中心。（美聯社）

舊金山今年開年局面令人感到沮喪，除了Salesforce、谷歌、微軟、亞馬遜和許多其他科技企業持續進行大規模裁員，市中心商店也不斷關門。

2024年是舊金山關鍵的一年，因為今年將舉行市長選舉，還要面對迫在眉睫的巨額預算赤字。除了一連串負面消息，舊金山疫後的復甦速度也是全國最慢的主要城市之一；受到勞工普遍遠距工作的影響，舊金山辦公大樓空置率創下歷史新高，大眾交通系統載客人數、零售商店客流量和旅遊業景氣也仍遠低於2019年的水準。

然而，經濟學家表示，儘管如此，舊金山經濟其實仍相對強勁，尤其是就業市場。根據加州公布的數據，舊金山去年12月的失業率為3.5%，雖然高於2022年同期的2.2%，但在過去幾個月中相對保持平穩。

燈塔經濟（Beacon Economics）創始合夥人桑柏格（Chris Thornberg）說：「灣區的經濟沒有問題，這艘船仍在水面上航行，仍在繼續前往它要去的地方，這是可以接受的。」

儘管舊金山面臨挑戰，但六位經濟學家向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）重申，他們預測，就算遠距工作引發巨額預算赤字、導致更多居民和企業逃離舊金山，最壞的「厄運循環」（doom loop）現象也不會發生。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）說：「我希望大家不要驚慌，因為我不認為我們已處於厄運循環之中，也不認為我們會走向大規模衰退。雖然我們仍面臨風險，我們還在掙扎，但更多的是平穩、緩慢的復甦。」

桑柏格表示，厄運循環的想法是荒謬的。他指出，儘管舊金山市中心面臨挑戰，但市中心以外的地區卻充滿活力。桑柏格認為，由於科技業在疫情期間過度發展，如今的大規模裁員是一種重新調整，並非是崩潰。

桑柏格說：「科技業在2021年太瘋狂，業者抓住機會狂撈一筆。現在世界正在恢復正常。」

伊根表示，儘管過去15個月全球科技公司裁員數十萬人，但本地科技公司就業人數並沒有減少太多，顯示許多科技公司的裁員行動發生在灣區以外的地區。Live Data Technologies所做的一項研究表明，100%遠距工作的勞工被裁員的可能性較大。

不過，伊根也指出，根據銷售稅和零售業失業率數據，與加州其他地區相比，舊金山的零售業「特別脆弱」。他說：「舊金山的商業大樓空置率非常高，飯店入住率很低，零售銷售復甦乏力，人口回升速度也很慢，主要是受到遠距工作的影響，但這似乎一個無可逆轉的趨勢。」

舊金山 裁員 加州

上一則

大氣河又將來襲 聖嬰現象漸退

下一則

矽谷工程師 一家四口陳屍自宅 4歲雙胞胎也遭橫禍

延伸閱讀

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人
金山53號觀光纜車 紀念傳奇音樂家班內特

金山53號觀光纜車 紀念傳奇音樂家班內特
金山治安問題難解 民調：近四分之三選民感悲觀

金山治安問題難解 民調：近四分之三選民感悲觀
舊金山新交通號誌 駕駛困惑

舊金山新交通號誌 駕駛困惑
濫藥危機 市長候選人安世輝轟布里德

濫藥危機 市長候選人安世輝轟布里德

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機