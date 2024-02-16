修訂加州47號提案 選民爭取11月公投

加州倡議團體正徵集簽名，爭取今年11月公投修正47號提案。圖為暴徒洗劫洛杉磯縣一家麵包食品店。 （取自KTLA 5電視畫面）

不滿加州 持續惡化的遊民 、毒品 成癮和盜竊犯罪，由司法警界人士和倡導者組成的金州社區（Golden State Communities）提出「遊民、戒毒、防竊法案」，旨在修正加州在2014年通過的47號提案，對竊盜和銷售芬太尼的慣犯追責，強制反覆被捕的吸毒成瘾者接受戒毒治，從而减少犯罪和遊民人口，改善社區安全。

47號提案以減少監獄人口為宗旨，將某些重罪，如持有毒品、入店行竊、小偷小摸和收藏贓物等，重新歸類為輕罪。並將重罪的限額從450元提高到950元，導致檢察官在起訴涉及金額少於950元案件時只能按輕罪起訴，最高刑罰是在縣監獄服刑6個月，除非被告已有犯罪記錄。

日前，來自不同背景的倡議支持者從各自角度闡述了47號提案所帶來的負面影響，並呼籲改變。

倡議行動外展主任、平等公義協會（OJE）會長李少敏（Frank Lee）引述紐約時報指出，舊金山藥物過量死亡趨勢在2010年呈下降趨勢。但在2014年第47號提案生效後，呈上升趨勢，並在2023年飆升至每10萬人69.4人死亡，比2014年增加了400%。關鍵原因是47號提案將持有毒品降級為輕罪，實際上鼓勵了毒品的使用。

都布林Ulferts商業中心業主Karen Kam表示，零售盜竊和汽車盜竊日益猖獗，已經發展到了隨時都可能發生的地步，即使是在光天化日之下。導致顧客減少，租戶離開。

全國有色人種協進會 (NAACP)屋崙分會代表懷特（Darren White）表示，屋崙的犯罪已經近乎失控，這是一小部分反覆犯罪者造成的，卻把困難帶給每個居民。他相信透過修正47號法案，可以幫助嚇阻犯罪。

倡議行動主任、宇洛縣地檢長萊希（Jeff Reisig）指出，毒品成癮在一定程度上助長了犯罪。因吸毒者需要錢去購買毒品。47號提案通過以後，加州遊民人口增加了51%。而同一時期內，全國遊民人口下降了11%。

他表示，修正案的目標不是懲治並將人關進監獄。而是尋求平衡、人性化的解決方案。

根據修正法案，第三次被發現持有鴉片和可卡因等硬性毒品的人都將被要求接受戒毒，否則將面臨重罪指控。同時芬太尼將被列入硬性毒品清單，與海洛因、可卡因、冰毒同級，毒販可以因為大量持有被判重罪而入獄。另外，任何人因盜竊第三次被捕時，無論金額多少，都將被指控重罪。

這項行動獲得包括聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和舊金山市長布里德（London Breed）在內的全州多地民選官員、犯罪受害者權益組織、零售企業和其他協會的支持。

馬漢表示，47號提案的初衷是好的，但不幸的是它影響、傷害了全州太多的家庭和小型企業。改革不會讓加州回到大規模監禁的時代，但允許法官強制對那些與嚴重毒癮作鬥爭的人進行治療，追究慣犯的責任，並像對待殺手一樣對待芬太尼。

布里德表示，舊金山在財產犯罪方面正在取得進展，但關於芬太尼和有組織零售竊盜的挑戰需要加州法律改變。芬太尼比過去任何藥物都更致命、更容易上癮，它正在撕裂社區和家庭。 需要採取更多干預措施，讓人們接受治療，並追究那些銷售者的責任。

她指出，「減少無家可歸、吸毒成癮和盜竊法案」將對有關芬太尼的法律進行有針對性、有影響力的改變，並幫助解決長期損害零售商、工人和城市的零售盜竊問題。「 我完全支持這項措施，並知道它將為加州各城市帶來有意義的改變。」

提出倡議者表示，「減少遊民、吸毒成癮和盜竊法案」是兩黨共同的努力，目前已經徵集了超過30萬個簽名，需要在4月30日前獲得總計55萬個簽名，即可納入11月的選票，由加州選民公投決定。