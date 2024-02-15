我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

濫藥危機 市長候選人安世輝轟布里德

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝（Ahsha Safai）2月2日晚間在Manny's餐廳舉行社區交流會，由新聞機構Misson Local編輯埃斯卡納齊（Joe Eskenazi）主持，他在Mission社區群眾間，回應舊金山即將進行的各類提案內容，以及如果他當選市長將做出何種改變。安世輝也直批，現任市長處理藥物濫用無效。

安世輝出生於伊朗，幼時隨母親移民來美國，成為一市之長是他青年時的夢想。安世輝說，現任舊金山市長布里德並沒有興趣和市議會一起合作完成工作，也沒有興趣處理當下舊金山嚴重的無家可歸等問題。

作為市議員的他，一年前推動通過一項提案，内容為每年動用2000萬美元用於資助資金不足的學校數學和英語教學。對於今年的提案，他表示，他反對布里德支持的加強警察監管的提案E，他認為該提案中致力於提高警察辦案效率的部分雖然聼上去很好，但結果會適得其反，舊金山將有更多警方高速追車而造成的人身安全問題。

他表示，布里德將她自己的名字放在提案E上，對他來說是「震驚」的。他說：「我真的覺得這是最反有色人種的提案之一，這是一條種族歧視的法案。」他同時補充說明，這一個提案並沒有經歷足夠的審核就被放入投票項目中，而處理警察政策最糟糕的方式，就是把它們放到公共投票項目中。

另外，舊金山頭疼的濫用藥物方面，安世輝指出，去年致命藥物致死人數達到了歷史最高的紀錄。他表示，布里德並沒有和正確的部門合作，他支持為濫用藥物者提供乾淨的房屋及預防過度用藥的場所。

在振興經濟方面，安世輝表示，他若上任，將從建設大學、吸引好萊塢以及打造安全和乾净的城市入手，他支持將空置的辦公樓改造成大學、吸引好萊塢來舊金山拍攝電影，提高城市影響力。

舊金山在全國名聲不良的當下，安世輝表示，他仍然會向人們去描述舊金山的多元、熱情和對外歡迎的態度。

舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰／攝...
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 投票 好萊塢

上一則

折價爭取買家 今年換車好時機

下一則

3月總統初選選票 灣區陸續寄出

延伸閱讀

金山53號觀光纜車 紀念傳奇音樂家班內特

金山53號觀光纜車 紀念傳奇音樂家班內特
前市長麥法恩宣布回鍋 挑戰布里德

前市長麥法恩宣布回鍋 挑戰布里德
華埠縱火危險破壞行為 布里德：盡力追究

華埠縱火危險破壞行為 布里德：盡力追究
金山前市長麥法恩回鍋 參選挑戰布里德

金山前市長麥法恩回鍋 參選挑戰布里德
中華總商會華埠慶春節 布里德、張建敏參加

中華總商會華埠慶春節 布里德、張建敏參加

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

2024-02-10 01:19

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？