濫藥危機 市長候選人安世輝轟布里德

舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝（Ahsha Safai）2月2日晚間在Manny's餐廳舉行社區交流會，由新聞機構Misson Local編輯埃斯卡納齊（Joe Eskenazi）主持，他在Mission社區群眾間，回應舊金山即將進行的各類提案內容，以及如果他當選市長將做出何種改變。安世輝也直批，現任市長處理藥物濫用無效。

安世輝出生於伊朗，幼時隨母親移民來美國，成為一市之長是他青年時的夢想。安世輝說，現任舊金山市長布里德並沒有興趣和市議會一起合作完成工作，也沒有興趣處理當下舊金山嚴重的無家可歸等問題。

作為市議員的他，一年前推動通過一項提案，内容為每年動用2000萬美元用於資助資金不足的學校數學和英語教學。對於今年的提案，他表示，他反對布里德支持的加強警察監管的提案E，他認為該提案中致力於提高警察辦案效率的部分雖然聼上去很好，但結果會適得其反，舊金山將有更多警方高速追車而造成的人身安全問題。

他表示，布里德將她自己的名字放在提案E上，對他來說是「震驚」的。他說：「我真的覺得這是最反有色人種的提案之一，這是一條種族歧視的法案。」他同時補充說明，這一個提案並沒有經歷足夠的審核就被放入投票 項目中，而處理警察政策最糟糕的方式，就是把它們放到公共投票項目中。

另外，舊金山頭疼的濫用藥物方面，安世輝指出，去年致命藥物致死人數達到了歷史最高的紀錄。他表示，布里德並沒有和正確的部門合作，他支持為濫用藥物者提供乾淨的房屋及預防過度用藥的場所。

在振興經濟方面，安世輝表示，他若上任，將從建設大學、吸引好萊塢 以及打造安全和乾净的城市入手，他支持將空置的辦公樓改造成大學、吸引好萊塢來舊金山拍攝電影，提高城市影響力。