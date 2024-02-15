PG&E費率漲 單月帳單高達700元

瓦斯電費高，PG&E想幫助用戶省錢。（PG&E網頁）

加州 公共事業委員會CPUC在11月核准太平洋瓦斯與電力公司PG&E的漲價案以後，顧客心中已有準備，但大家看到新帳單仍然不免嚇一大跳，而且PG&E已經又提出另一個漲價案，瓦斯電力用戶深深感受到「人為刀俎、我為魚肉」的痛苦。

90歲的洛芙(Dorothy Lovell)患有絕症，她的女兒茱莉擔負起母親的安寧照護。因為PG&E去年底已經通知用戶價錢會漲，所以她們不敢把暖氣開得太強，茱莉把一張電毯放在母親身上給她取暖。誰知帳單一來，12月到1月的30多天，竟然索費將近700元。

PG&E表示，用戶平均每個月要多繳34.50元，也就是一年多繳400元出頭，但事實上很多人這次不只多了35元而已。這些年來PG&E的瓦斯管與輸電線造成許多重大的災難，去年冬季的氣候災變也讓公司大幅虧損，公司表示為了提升系統的安全，必須下重金提升基層建設，譬如在野火風險高的地區，要把輸電線埋在地底下。

有些暫時性的收費會逐漸消除，但是另一個漲費案可能讓顧客每個月又要多付14至15元。1600萬名加州人是靠PG&E提供瓦斯和電力，多數華裔 家庭已經學到要用洗衣機等大型家電，必須避過尖峰時段才能省錢。

加耶戈斯(Rebecca Gallegos)過去一個月的電費大約是195元，自從聽說電價要漲以後，只有客廳開暖氣，臥房不開，孩子一把燈打開，她就去關掉，但是12月13日到1月16日之間，瓦斯電費是357元。她表示好不容易弄到家庭收支大致平衡了，現在卻因為瓦斯電費錢又不夠用。

PG&E發言人保羅(Lynsey Paulo)指出，公司已把濟助貧戶的上限從500元提升到1000元。茱莉已經幫母親提出申請，希望能少繳一些瓦斯電費，但要被核准收入必須不能超過某個額度，所以她不確定母親是否合格。許多中產階級的家庭表示，加州的民主黨 領導人，總是想搜刮中高收入居民去補貼貧戶，難道努力工作多賺錢是錯了？