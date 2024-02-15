金山治安問題難解 民調：近四分之三選民感悲觀

最新民調顯示，有近四分之三的舊金山選民認為舊金山走在錯誤道路上。圖為舊金山市長布里德1月底在記者會上推動3月初選E和F提案的情形。（美聯社）

最新民調 顯示，舊金山 選民持續對城市狀況感到憂慮，超過一半的人認為犯罪、毒品和遊民 是最大問題，將近四分之三的人認為，舊金山正走在錯誤的道路上，而市中心正是這些問題的核心區域。

舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）14日公布的年度CityBeat民調數據顯示，舊金山有61%的居民表示，白天前往市中心是安全的。但只有34%的居民覺得夜晚前往市中心是安全的。超過69%的人認為舊金山犯罪問題比過去更嚴重，儘管有報告指出，與2022年相比，舊金山去年整體犯罪率下降了7%。

民調顯示，舊金山選民願意協助市中心解決問題，同時支持市政府採取財務獎勵措施吸引企業前來，重振市中心。84%的受訪者表示，他們支持提供經濟利益給留在市中心或搬進市中心的小型企業。81%的受訪者表示，他們支持提供同樣的經濟利益給大型企業。71%的受訪者則支持提供減稅優惠給搬入市中心空置店舖的商家。

此外，民調還顯示了選民對市長布里德（London Breed）推動的兩項關於安全和街道狀況的3月初選提案的態度。61%的受訪者表示支持允許警方使用無人機和新監控科技的E提案，以及對接受福利金的成年人進行藥物篩檢和治療的F提案。

商會執行長方達雷（Rodney Fong）發出聲明說：「我們的CityBeat民調顯示，舊金山人感覺前途茫茫，但願意採取實際行動，透過支持商業和提高公共安全的政策，來解決本地最嚴峻的問題，他們希望市府提出能真正解決問題的方案。」

這項民調是由EMC調查公司（EMC Research）透過網路和電話的方式，對500名可能選民進行的，進行時間是1月17日到21日，誤差範圍為4.4%。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，選民的態度可能影響市府官員建議的稅收改革提案的命運，以及市長布里德（London Breed）競選連任的贏面。