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AT&T擬終止有線電話 灣區民眾不滿

編譯組／綜合報導
AT&T欲終止住宅有線電話線服務，灣區民眾不滿。（NBC電視畫面截圖）
AT&T欲終止住宅有線電話線服務，灣區民眾不滿。（NBC電視畫面截圖）

據NBC Bay Area報導，成千上萬的人向加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）表達對美國電話電報公司（AT&T）有意永久取消住宅有線電話（固網電話）服務的憤怒。

目前，根據州法律規定，這家電信巨頭必須在其服務區域內向所有需要的人提供語音通信服務。但AT&T正請求CPUC批准撤銷座機電話，稱該系統是「不再需要的歷史古玩」。

「我不認為這是個好主意，」聖荷西（San Jose）居民埃爾南德斯（Litzy Hernandez）說：「不是每個人都有私人手機。」

聖荷西的平尼克斯（Denene Pinnix）說，我不認為他們應該取消住宅電話線，我認為住宅電話是必要的，尤其是在倒楣時候，像下雨時手機不靈了。

代表南灣和聖他克魯茲（Santa Cruz）山區大部分地區的州眾議員佩勒林（Gail Pellerin）最近致信加州公用事業委員會，指出2020年的CZU綜合雷電大火和其他災難就是住宅電話不可或缺的例子。

她告訴NBC Bay Area，就算沒有一場巨大的災難，也能明白其中的原因。

她說，停電時，人們無法使用手機，無法上網，如果他們要打電話出去求救，或者打電話給家人讓他們知道自己很安全，或者打電話給工作單位讓他們知道自己不能來上班，這都是非常重要的。

Consumer Watchdog創始人羅森菲爾德（Harvey Rosenfield）說，要想理解為什麼許多消費者團體不喜歡這項提案並不難。他說，我什麼事情都用手機，現在就在用手機。但無論怎樣，即使這些公司不想再提供座機了，擁有住宅電話的能力也應該得到保護和保留。

在一份聲明中，AT&T表示住宅電話線需求已下降到只有7%，其中許多用戶確實有其他選擇。他們補充說，在這些用戶找到替代方案之前，AT&T將盡力提供服務。

NBC Bay Area採訪的一些人表示，AT&T的做法是正確的。聖荷西的Peter Xiong說，我覺得沒問題，我不用座機。我以前有住宅電話，但我取消了它。

州眾議員佩勒林說，消費者應向AT&T發送信函和信息，說明自己的情況，並盡可能出席公開聽證會。但這對許多灣區居民來說並不容易，因為下一次聽證會將於2月22日在瑜珈（Ukiah ）舉行。

AT&T 聖荷西 加州

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